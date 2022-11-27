世足賽／萊萬生涯首球 波蘭2：0擊敗沙烏地

波蘭2：0擊敗沙烏地阿拉伯，波蘭「一哥」萊萬多夫斯基踢進生涯第一顆世足賽進球。（路透）

波蘭26日靠著門將安澤斯尼（Wojciech Szczesny）兩次神救球，加上「一哥」萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）踢進生涯首球，以2：0擊敗沙烏地阿拉伯 ，在卡達世足賽C組賽事第二輪取得勝利，以4分積分暫居第一。

上半場攻勢大半掌握在沙國手中，持球率高達59%，率先破網的卻是波蘭，第39分鐘時，萊萬多夫斯基殺到右翼底線，釣出波蘭門將，結果一個回傳到中路，杰林斯基（Piotr Zielinski）接獲傳球、凌空抽射，成功進球。

沙烏地阿拉伯也有很好的進球機會，第43分鐘時道薩里（Salem Al Dawsari）在禁區被犯規，獲得12碼罰球，結果波蘭守門員安澤斯尼成功預測落點，把球擋在球門外，但沙國前鋒布雷克（Mohammed Al Burayk）機警地補射，好在安澤斯尼快速起身，再把球擋出底線，1分鐘內兩度美技引爆波蘭全隊氣勢。

台灣男足前國家隊助理教練方靖仁認為，安澤斯尼是這場贏球的頭號功臣，「如果他沒守住那一球，比賽勝負還很難說。」

現年32歲的安澤斯尼，身高196公分，出道時外界對他的評價除了高大、有天賦外，也認為他擁有出色的運動與反應能力，如今他已被公認是歐洲最好的門將之一。

兩隊在上半場打得激烈，裁判在尺度上也吹得嚴格，一共發出六張黃牌，沙國教練團也吞下一張。

下半場波蘭取得領先後，開始將重兵配置在自家半場，強化防守，卻還是出現不少瑕疵，讓沙國有幾波不錯攻門機會，卻都欠缺臨門一腳，下半場12次射門、2次射正，全都無功而返。