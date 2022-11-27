世足賽／姆巴佩梅開二度 法國2：1力克丹麥率先晉級

法國姆巴佩梅開二度，讓法國隊以2：1力克丹麥。（歐新社）

「高盧雄雞」法國26日依賴才華洋溢的姆巴佩（Kylian Mbappe）梅開二度，在世界盃足球 賽D組小組賽2：1力克丹麥，以2戰2勝積分6分脫穎而出，成為本屆世足首支晉級16強的隊伍。

上半場一開賽，衛冕軍法國就大軍壓境，數度攻門雖然都功虧一簣，但已給丹麥防線龐大壓力。第21分鐘拉比奧（Adrien Rabiot）一記強力頭錘眼看要破網，但丹麥門神舒米切爾（KasperSchmeichel）飛身拍出，上演本屆賽事至今最精采的撲救。

被壓著打的丹麥在第36分鐘獲得本場第一次具威脅性攻擊機會。法國主將姆巴佩發生失誤，丹麥趁機反擊，柯內留斯（Andreas Cornelius）接到隊友妙傳後起腳，但球偏右從門柱旁擦身而過，浪費先下一城的良機。

4分鐘後，姆巴佩在門前12碼有大空檔，卻踢了個角度過高的「沖天炮」，錯失應把握的建功機會。

兩軍上半場有攻有守，就差臨門一腳，0：0平手。法國13次射門、3次射正；丹麥則僅有2次射門機會，沒有射正。

下半場前15分鐘，法國依然是強攻不下，但在第61分鐘終於突破丹麥城池，姆巴佩左路接到隊友T・赫南德茲（Theo Hernandez）的回傳，門前8碼起左腳穿越舒米切爾的十指大關，攻下他在世足第6球，也是他為法國隊在國際比賽貢獻的第30球。

不料丹麥也不示弱，克里斯滕森（Oliver Christensen）第68分鐘利用角球機會頂球入網，馬上扳成1：1。

近況絕佳的姆巴佩不讓法國失望，第86分鐘衝入丹麥球門前躍起，用右大腿上緣將球碰進球門內，法國2：1超前。姆巴佩成為世足史上第2位在24歲前至少攻入7球的球員，第1位是巴西傳奇巨星「黑珍珠」比利（Pele）。