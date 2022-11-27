世足賽／1994年後上座率最高的比賽 8.8萬人看梅西贏球

阿根廷粉絲擠爆球場。（路透）

阿根廷在梅西 （Lionel Messi）1進球、1助攻的帶領下，2：0擊敗墨西哥 ，拿下他們在這次世界盃 首勝，保住晉級機會。談到贏球關鍵，梅西認為是大家找回屬於自己的節奏。

8萬8966位球迷，這是本場比賽的觀眾數量，也是自1994年世界盃決賽（9萬4194位）之後，世界盃現場觀眾的最高人數。這些球迷一起見證了35歲的梅西，又一次用和馬拉多納一樣「毫不講理」的方式「扛」著阿根廷隊前進。

2022年卡達世界盃足球賽C組小組賽，阿根廷首戰意外敗給沙烏地阿拉伯，跌破眾人眼鏡，也一度面臨淘汰危機。就在阿根廷最需要贏球的時候，梅西沒有讓球隊、球迷失望，率隊拿下關鍵的一勝。

賽後獲選為單場最佳球員的梅西，因為他幫阿根廷贏得一場重要的比賽，保有晉級16強淘汰賽的機會。

梅西在賽後受訪時表示，對墨西哥之戰並不好踢，因為墨西哥踢得很好，有好的教練，對球的掌控極佳，且勇於把握贏球機會。

梅西表示，上半場他們踢得很緊張，下半場才穩了下來，找回自己該有的節奏。

他說：「比賽的結局令人振奮，而那正是我們需要的，我們真的需要拿下勝利，讓我們能夠穩下來。」

梅西在對墨西哥的比賽，攻下生涯在世界盃的第8個進球，追上已故傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona） 的成就。