世足賽／口嫌體正直？ 法國人想抵制卡達卻又踴躍觀賽

法國民眾「口嫌體正直」，民調雖顯示大眾不滿卡達舉辦世足賽，但從收視率、觀賽熱度來看，似乎不是這麼一回事。（路透）

卡達世界盃 因人權爭議而遭一些歐洲國家民意抵制，法國許多調查顯示不少民眾不滿卡達主辦、打算抵制不看球賽；但從收視率與巴黎酒吧觀賽擁擠程度來看，好像又不是這麼一回事。

卡達世界盃足球 賽因移工處境、歧視同性戀等人權議題爭議不斷，球賽開踢以來，法國多家媒體做民意調查探詢法國人對本屆賽事的觀感與支持度。結果顯示多數民眾不滿在卡達舉辦世界盃，也表示不打算看球賽。

開賽前一天，巴黎人報（Le Parisien）公布的民調 顯示，54%的受訪者今年對法國隊在內的任何一場比賽都不感興趣，只有45%的受訪者會收看世界盃，其中22%是只會看法國隊的比賽。

21日開賽後，民調公司BVA為RTL電台進行的民調則顯示，55%受訪者對由卡達主辦世界盃感到不滿；59%受訪者認為法國隊應該更積極為人權發聲；42%的民眾表示將抵制這場足球盛事。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）代表總統馬克宏（Emmanuel Macron）到卡達首都杜哈參與開幕式，遭受不少批評。

「法國公眾意見機構」（IFOP）為「星期日報」（JDD）探訪法國民眾對政府官員出席卡達世足的看法。23日公布的民調顯示，63%受訪者不贊同官員出席賽事，其中左派「不屈法國」（LFI）選民反對比例高達77%，但執政黨選民則有65%贊同官員出席。

此外，巴黎市在內的許多大巴黎城鎮為了抵制，不像往年在市中心廣場搭建大螢幕讓居民聚集觀賽，也有市鎮採取居民投票，讓民眾自行決定，例如巴黎西北方城市博維（Beauvais）便於22日宣布，71%居民反對架設大螢幕轉播，市府從善如流。

然而，法國民眾嘴上表示不支持卡達世足，但體內流淌的足球血液，加以上一屆世足賽冠軍隊的光環，使得許多人還是不由自主地關注藍軍（法國隊衣代表色為藍色，藍軍為國家隊暱稱）賽事。

法國時間26日傍晚5時，巴黎市夏特雷（Châtelet）附近酒吧、餐廳都已擠滿人，每間都在播放世界盃法國對丹麥的賽事；沒有電視牆的餐廳，在繁忙的週六夜晚顯得格外冷清。

一家餐廳在門前掛起兩大張「世界盃，超大螢幕轉播球賽」宣傳，門庭若市。找不到位子的球迷，只好頂著6度低溫，站在餐廳外看比賽，似乎一分鐘也不願放過。最後法國以2：1勝出，確定搶下16強門票。

世界盃賽前歐洲多國表達抵制態度，但在法國實際效果不佳，從電視收看數據來看本屆世足熱門度也是如此。

22日晚間法國本屆首次出賽，跟2018年一樣對上澳洲，據法國媒體收視監測公司Médiamétrie統計，有高達1250萬名觀眾在無線電視台中唯一轉播世界盃的法國電視一台（TF1）收看這場比賽，與上屆世足的首場比賽觀看人數相近，更達到TF1過去一年來的最高收視率。連開幕戰卡達對厄瓜多的觀看人數513萬都比2018世足開幕戰俄羅斯對沙烏地阿拉伯的398萬人多。

熱鬧酒吧一隅，幾位雙頰塗上法國國旗、念藝術史的女大學生接受中央社訪問。洛琳（Lauren）告訴記者，有鑒於卡達對人權不尊重，她認為選卡達主辦不是最好的決定，尤其是興建場館時的移工情況等，「對我們來說這個選擇並不合理」。

莫琳（Maureen）表示，她們仍舊支持法國隊，但不站在前線。她們今晚來酒吧只是為了氣氛，和姊妹聚會小酌，「但我個人是不會看世足比賽的」，並認為抵制卡達世足的行動具有正當性。

莉娜（Lena）則說，選擇卡達並不太意外，畢竟是個高速成長的國家，「但卻令人有點失望，因為這個國家有這麼多基本問題，王室、人權等。讓他們舉辦世足，我覺得不太合理，但也不太意外」。

對於法國官員前往卡達觀賽，莉娜點出法國民眾的矛盾，她說：「法國外交官代表總統表達對法國隊的支持是很重要、甚至是必要的。但對個人來說，這是好的嗎？不曉得。因為如果總統去，就表示支持卡達，好像贊同卡達讓移工喪失性命；但同時他又必須去，不然就是不支持法國，很矛盾。而總統又更棘手，他有政治角色，不能拒絕卡達，很難說不。」