我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

世足賽／梅西遠射世界波 追平馬拉度納紀錄 阿根廷晉級有望

編譯中心／綜合26日電
梅西在下半場率先建功得分。（歐新社）
梅西在下半場率先建功得分。（歐新社）

梅西（Lionel Messi）今天在世界盃足球賽下半場率先進球，加上幫助小將費南德茲（Enzo Fernandes）踢進國際賽第一球，終場阿根廷以2：0擊退墨西哥，在小組賽C組排名上升至並列第2，保住晉級下一輪希望。梅西也追上傳奇球星馬拉度納的兩項成就。

此戰在卡達最大的盧賽爾地標體育場舉行。兩隊上半場絕大部分時間都處於攻勢停滯狀態，直到第45分鐘墨西哥獲得自由球機會，維加（Alexis Vega）大腳踢向阿根廷球門左上角刁鑽位置，但遭門將馬蒂內茲（Damian Martinez）救下，無法打破雙方0比0僵局。

身為阿根廷靈魂人物的梅西繼上場比賽後繼續遭到對手嚴防，儘管球隊仍掌握多數球權，但隨著得分遲遲無法開張，手腳無法施展開來，他的神情也逐漸緊繃。

下半場第64分鐘，梅西（右）在墨西哥門前20碼外，以左腳突放冷箭射入球門，助阿根...
下半場第64分鐘，梅西（右）在墨西哥門前20碼外，以左腳突放冷箭射入球門，助阿根廷1：0領先。（ 歐新社）

下半場之初，梅西帶球時遭對手絆倒，第51分鐘獲得操刀自由球機會，可惜沒控制好射太高，進球荒依舊無解。不過讓阿根廷球迷慌張無助的時刻終於結束，第64分鐘，梅西在墨西哥門前20碼外停球後，以左腳突放冷箭射進一計漂亮的超級遠射破門，以「世界波」為球隊進球數開張。

這球讓梅西以8球和馬拉度納（Diego Maradona）並列阿根廷在世足賽進球第2多的球員，僅次於巴提斯圖達（Gabriel Batistuta）。梅西也已連續6場國際比賽為阿根廷隊進球。

此外，這場是梅西生涯在世界盃踢的第21場比賽，也追平馬拉度納，兩人並列在世界盃出賽最多的阿根廷球員。

費南德茲在第87分鐘為阿根廷錦上添花，角球開出接到梅西的助攻後，先使出簡單的晃人技巧，馬上再起右腳射向墨西哥球門右上角，將比數拉開到2：0，終場阿根廷就以2：0勝出。

而這場的助攻，也讓梅西成為史上第一位在五屆世足賽都有助攻的球員，超越原本自己的紀錄，他在2006、2010、2014年世界盃都各有1次助攻，2018年則是2次。

另外梅西也締造一項特殊紀錄，就是以35歲又155天之齡，成為在世界盃單場同時進球及助攻的最年長球員，最年輕紀錄也是梅西，在2006年對塞爾維亞之戰時同時進球及助攻，當時梅西才18歲又357天的年紀。

梅西 世界盃 墨西哥

上一則

世足賽／不看好自家奪冠 比利時主將：我們太老了

下一則

世足賽／日本只要擊敗哥斯大黎加 連2屆晉16強近在眼前

延伸閱讀

世足賽／姆巴佩梅開二度 進球數直逼梅西、C羅

世足賽／姆巴佩梅開二度 進球數直逼梅西、C羅
世足賽／世界波率阿根廷開胡 梅西：這才是真正處女秀

世足賽／世界波率阿根廷開胡 梅西：這才是真正處女秀
世足賽／梅西8顆進球追平馬拉度納 連續5屆助攻無人敵

世足賽／梅西8顆進球追平馬拉度納 連續5屆助攻無人敵
世足賽／梅西進球加助攻 阿根廷收拾墨西哥保住晉級希望

世足賽／梅西進球加助攻 阿根廷收拾墨西哥保住晉級希望

熱門新聞

BTS柾國(中)在世界盃開幕典禮表演。(美聯社)

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

2022-11-20 10:19
卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽程表、轉播平台一次看

2022-11-26 15:31
日本隊擊敗德國，吉田麻也仰天慶祝。（美聯社）

世界盃／日本驚奇逆轉 2:1擊敗4屆冠軍德國

2022-11-23 10:21
阿根廷梅西。 （路透）

世足賽／世足爆冷 沙烏地擊敗阿根廷...梅西進球仍遭逆轉

2022-11-22 07:29
梅西(左)在賽後掩面。(美聯社)

世足賽／阿根廷輸給沙烏地 梅西說話了：我們沒有藉口

2022-11-22 10:42
眼窩骨折的「亞洲球王」、南韓球星孫興慜將戴面具出賽。(美聯社)

來當章魚哥／南韓vs烏拉圭 您預測比分是？

2022-11-24 09:30

超人氣

更多 >
台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看
蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱
民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎
史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席
「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖