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世足賽／姆巴佩梅開二度 進球數直逼梅西、C羅

記者曾思儒／即時報導
年僅23歲的法國隊球星姆巴佩生涯第二度參加世界盃就已累積踢進7球，未來要突破一代名將C羅、梅西的紀錄指日可待。（新華社）
年僅23歲的法國隊球星姆巴佩生涯第二度參加世界盃就已累積踢進7球，未來要突破一代名將C羅、梅西的紀錄指日可待。（新華社）

卡達世足賽首戰就有進紀錄，衛冕軍法國隊23歲球星姆巴佩（Kylian Mbappé）26日面對丹麥「梅開二度」，不但率隊以2：1奪勝，成為本屆第一支晉級16強的隊伍，個人世足賽累積進球數達到7球，直逼阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）和葡萄牙球星C羅納度（Cristiano Ronaldo），還有機會改寫巴西傳奇比利（Pelé）紀錄。

姆巴佩生涯世足賽進球數已累積到7球，已經追平4度參賽的同胞前輩亨利（Thierry Henry），只要再進1球就可追平同是5度參賽的梅西和C羅；C羅今年37歲、梅西35歲，卡達世足賽都可能是兩人「最後一舞」，姆巴佩不過是第2度參賽，破紀錄指日可待。

法國新星也成為巴西史上「進球王」比利後，首位未滿24歲就攻進7球的世足賽紀錄；姆巴佩生日是12月20日，代表卡達世足賽他每一顆進球，都能寫下新猷。

4年前俄羅斯世足賽，19歲的姆巴佩就能為比利後的最年輕決賽進球選手。比利為巴西出賽92場累積77顆進球，姆巴佩現在國家隊進球數已達31顆，世足賽的7球也已名列隊史第2，僅次於前輩方丹（Just Fontaine）；方丹僅在1958年參賽，單屆6場比賽就踢進13球。

姆巴佩的表現讓總教練德尚（Didier Deschamp）都讚嘆，他形容麾下大將有傑出決斷力，總能脫穎而出，「我的目標是踢世足賽，法國也需要他。」

傷兵滿營的法國今年要挑戰連霸，年輕的姆巴佩是否是球隊領導者？德尚給了正面肯定，「他是領導者，當然，領導者有三種類型，身體、技術和心態，領導能力並非只有一種模樣。姆巴佩話不說，但就像球場上的蒸汽火車，能帶動觀眾，想為球隊做所有事，是天生的領袖。」

C羅納度 梅西 巴西

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