世足賽／梅西8顆進球追平馬拉度納 連續5屆助攻無人敵

梅西踢進生涯第8顆在世界盃的進球。（美聯社）

阿根廷超級球星梅西 （Lionel Messi）在阿根廷陷入絕境時挺身而出，今天與墨西哥 之戰在下半場的遠射破門，助隊突破僵局，也是他生涯第8顆在世界盃 的進球，追平隊史傳奇馬拉度納（Diego Maradona），另外還助攻隊友進球，寫下驚人紀錄。

綜合媒體報導，卡達世界盃小組賽次輪C組焦點戰中，背水一戰的阿根廷2：0戰勝墨西哥。除有一粒進球外，梅西還在比賽最後時刻助攻費南德茲（Enzo Fernandez）弧線球破門。據FIFA世界盃官方統計，憑這記助攻，梅西成為首位連續5屆世界盃都有助攻的球員。

由於首戰爆冷不敵沙烏地阿拉伯，阿根廷已經被推到懸崖邊上。此役面對自帶「淘汰賽體質」的墨西哥，開場後阿根廷隊局勢並不占優，整個上半場都沒有組織起像樣的進攻。

梅西踢進生涯第8顆在世界盃的進球。（美聯社）

比賽轉折出現在第63分鐘，梅西在禁區外的低射打破場上僵局，把阿根廷隊從懸崖邊上拉了回來。這是梅西第8粒世界盃進球，追平傳奇馬拉度納，同時也追平了C羅世界盃進球數。

梅西5屆世界盃都有助攻，勁敵葡萄牙超級巨星「C羅」羅納度（CristianoRonaldo）5屆都有破門，不愧於當代足壇絕代雙驕。