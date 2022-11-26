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世足賽／梅西進球加助攻 阿根廷收拾墨西哥保住晉級希望

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世足賽／梅西進球加助攻 阿根廷收拾墨西哥保住晉級希望

中央社／卡達盧塞爾26日綜合外電報導
26日的世足賽中，阿根廷隊以2比0戰勝墨西哥隊。圖為梅西慶祝進球。(新華社)
26日的世足賽中，阿根廷隊以2比0戰勝墨西哥隊。圖為梅西慶祝進球。(新華社)

梅西今天在世界盃足球賽下半場率先建功，加上幫助小將費南德茲踢進國際賽第1球，終場阿根廷就以2比0擊退墨西哥，在小組賽C組排名上升至並列第2，保住晉級下一輪希望。

阿根廷在C組首場比賽遭沙烏地阿拉伯下半場5分鐘內連進兩球逆轉，以1比2意外敗北，締造世足史上最大冷門之一。今天若再輸將打包回家，贏球壓力沉重。

今天之前，自2004年美洲盃以來，阿根廷已10度擊敗墨西哥，世足史上雙方3度（1930、2006、2010年）交戰，阿根廷全數獲勝。

此戰在卡達最大的盧塞爾地標體育場（Lusail Iconic Stadium）舉行。兩隊上半場絕大部分時間都處於攻勢停滯狀態，直到第45分鐘墨西哥獲得自由球機會，維加（Alexis Vega）大腳踢向阿根廷球門左上角刁鑽位置，但遭門將馬蒂內茲（Damian Martinez）救下，無法打破雙方0比0僵局。

阿根廷靈魂人物梅西（Lionel Messi）繼上場比賽後繼續遭到對手嚴防，儘管球隊仍掌握多數球權，但隨著得分遲遲無法開張，手腳無法施展開來，他的神情也逐漸緊繃。

下半場之初，梅西帶球時遭對手絆倒，第51分鐘獲得操刀自由球機會，可惜沒控制好射太高，進球荒依舊無解。不過讓阿根廷球迷慌張無助的時刻終於結束，第64分鐘，梅西在墨西哥門前20碼外停球後，以左腳突放冷箭射入球門，幫助阿根廷1比0領先。

這球讓梅西以8球和馬拉度納（Diego Maradona）並列阿根廷在世足賽進球第2多的球員，僅次於巴提斯圖達（Gabriel Batistuta）。梅西也已連續6場國際比賽為阿根廷隊進球。

費南德茲（Enzo Fernandez）在第87分鐘為阿根廷錦上添花，角球開出接到梅西的助攻後，先使出簡單的晃人技巧，馬上再起右腳射向墨西哥球門右上角，將比數拉開到2比0。這是21歲的費南德茲首度在國際賽為阿根廷入球。終場阿根廷就以2比0勝出。

C組目前由1勝1和、積分4分的波蘭暫居龍頭地位，阿根廷與沙烏地阿拉伯同以1勝1負、積分3分並列第2，墨西哥1和1負、積分1分墊底。

阿根廷將在美東時間11月30日下午2時對決波蘭，墨西哥也將於同一時間碰上沙烏地阿拉伯。

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