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世足賽／孫興慜找狀態 滿意踢平烏拉圭

記者劉肇育／綜合報導
南韓一哥孫興慜強調能夠與烏拉圭踢平將是雙方都滿意的結果。（路透）
南韓一哥孫興慜強調能夠與烏拉圭踢平將是雙方都滿意的結果。（路透）

儘管在世足賽前夕因為臉部動刀治療骨折傷勢，必須戴上面罩上陣，但南韓一哥孫興慜對於能趕上24日與烏拉圭的首場賽事仍是感到相當開心，他強調能夠與烏拉圭踢平將是雙方都滿意的結果，因為對手也踢了很棒的一場比賽。

談到戴著面罩比賽的感覺他說：「我感覺很好，我也不是唯一一個戴上面罩的人，我真的很高興能來到這邊，對於能夠戴上面罩上場比賽，感覺真的太棒了。」

不過在南韓的首場比賽，孫興慜似乎還在尋找比賽狀態，觸球的機會也不多，南韓總教練班托（Paulo Bento）就表示，還需要給孫興慜一些時間來尋找比賽感覺，「我們需要他留在場上，在受傷前他的節奏一直維持的很穩定，表現也相當出色，但現在他受傷了，有很長一段時間沒有活動，直到近幾天才重新加入球隊，理所當然地需要給他一些時間重新適應。」

對於首場比賽南韓與烏拉圭踢平，孫興慜則強調算是一個滿意的結果，「雙方可能對於這樣的結果都感到滿意，這是一場不斷在球場兩端激烈競爭的賽事，雙方都有機會進球，所以0：0我認為是一個公平的結果，儘管我們原本希望能夠拿下3分積分，但烏拉圭也確實踢得很棒。」

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