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世足賽／亞洲第3勝…補時連進2球 伊朗絕殺威爾斯

記者蘇志畬／綜合報導
威爾斯門將軒尼斯吞下本屆世界盃首張紅牌。（美聯社）
威爾斯門將軒尼斯吞下本屆世界盃首張紅牌。（美聯社）

正規90分鐘屢攻不下，伊朗靠著第98分鐘切什米、第101分鐘李薩伊安接連破網，以2：0「絕殺」擊敗威爾斯，拿下本屆世足賽首勝；威爾斯門將軒尼斯（Wayne Hennessey）吞下本屆首張紅牌後，威爾斯在後段10人作戰終於擋不住伊朗攻勢。這在92年世界盃史上很少見，軒尼斯僅是在世界盃吃下紅牌的第3位守門員。

上次在世界盃吃紅牌的門將是2010年南非庫納（Itumeleng Khune），首次則是義大利佩格琉卡（Gianluca Pagliuca）在1994年。

威爾斯門將軒尼斯在第86分鐘時離開禁區，為了避免塔雷米（Mehdi Taremi）可能的單刀切入，賠上犯規，且經VAR輔助後吃下紅牌。伊朗就此奮起，傷停補時階段，切什米（Rouzbeh Cheshmi）先在禁區外遠射入網，三分鐘後換李薩伊安（Ramin Rezaeian）跟進，澆熄威爾斯反撲希望。

今年世足賽補時給得大方，切什米也刷新史上最晚攻進致勝球的紀錄，將原本2018年德國球星克羅斯（Toni Kroos）的94分42秒紀錄大幅推進。

伊朗成為繼沙烏地阿拉伯、日本後，本屆世足賽第3支獲勝的亞洲隊伍，而且也是隊史第一次在世界盃對歐洲球隊取勝，前面9次戰績是兩和7敗。

伊朗前場一以2：6慘敗給英格蘭，「我們又專注在足球上了。」伊朗總教練奎羅茲（Carlos Queiroz）表示：「對於球員們，我除了感謝無話可說，他們值得關注與尊重，而他們也值得被支持，我們也是為了球迷才站在這裡。」

然而賽前的國歌儀式還是引起討論，伊朗在卡達的首戰全隊拒唱國歌，被認為是支持國內爭取人權的抗議活動，然而此戰賽前卻開了口，引起觀眾席上伊朗球迷噓聲，伊朗前國腳加富里（Voria Ghafouri）日前才因支持抗議活動被逮捕。

伊朗靠著這一勝，維繫在B組的晉級機會，最後一戰對美國，贏球就可晉級。伊朗過去踢進5屆世足賽，從未在分組賽出線，奎羅茲說：「這只是開始，我們還要完成工作。」

伊朗 世界盃 義大利

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