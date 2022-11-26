世足賽／厄瓜多逼平荷蘭 送卡達出局

荷蘭隊加克伯（前）開賽第6分鐘勁射破網，先馳得點。（新華社）

世界盃足球 賽小組賽A組第2輪第2場25日登場，「橘色軍團」荷蘭與「高原殺手」厄瓜多勢均力敵，上下半場各進1球，最後以1：1平分秋色。兩隊戰績同為1勝1和，積分4分，在A組暫時並列首位，也讓苦吞2連敗的地主隊卡達確定提前出局，成為本屆第一支遭到淘汰的隊伍。

荷、厄大戰在杜哈哈里發國際體育場開打。雙方之前從未在世足對戰過，國際友誼賽則是荷蘭以1勝1和占上風。

荷蘭一改小組賽首場對塞內加爾慢熱現象，開賽僅第6分鐘，加克伯（Cody Gakpo）接獲克拉森（Davy Klaassen）助攻，左腳勁射角度刁鑽破網，荷蘭1：0先馳得點。加克伯已是連續兩場為荷蘭攻進第1球。

本屆球員平均年齡第三年輕的厄瓜多，攻勢並不少於荷蘭，王牌瓦倫西亞（Enner Valencia）第32分鐘切入右腳踢向球門左下角，遭到荷蘭門將諾伯特（Andries Noppert）以飛撲美技化解。

來到傷停補時階段，厄瓜多獲得一次開角球機會，艾斯圖皮尼昂（Pervis Estupinan）接到球後起腳順利破網，不料裁判隨即宣判他的隊友波羅佐（JacksonPorozo）越位，球進不算。感到洩氣的艾斯圖皮尼昂與幾名隊友圍在裁判身旁爭論，但裁判不為所動，厄瓜多依舊未能開張。

下半場厄瓜多的反撲來得又快又急，第49分鐘荷蘭門將諾伯特擋下艾斯圖皮尼昂的射門，但球彈出，瓦倫西亞迅即跟上補一腳，厄瓜多扳成1：1。

厄瓜多最近6顆世足賽進球都由瓦倫西亞建功，使他躍身世足史上第4人。前3人分別是1966年葡萄牙「黑豹」尤西比奧（Eusebio）、1982年義大利 羅西（Paolo Rossi）以及1994年俄羅斯薩連科（OlegSalenko）。

厄瓜多攻擊越來越猛烈，第59分鐘普拉塔（Gonzalo Plata）射門，可惜球打中球門橫樑下方彈出，讓荷蘭捏一把冷汗。