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世足賽／史上最弱地主隊 卡達燒2200億「只踢2場」就淘汰

編譯盧炯燊／綜合25日電
本屆世界盃東道主卡達足球隊因連輸兩場被淘汰。圖為該隊三名球員25日在球隊以1：3輸給塞內加爾隊後，難掩失望與難過。(Getty Images)
本屆世界盃東道主卡達足球隊因連輸兩場被淘汰。圖為該隊三名球員25日在球隊以1：3輸給塞內加爾隊後，難掩失望與難過。(Getty Images)

卡達不惜投巨資打造男足世界盃史上最昂貴的體育盛事，卻是史上足球實力最弱的主辦國，雖然開張國家第一顆世界盃進球，但開幕後不到一星期就被淘汰出局，寫下最快被淘汰的主辦國紀錄。

在A組第二輪分組賽中，卡達25日對陣塞內加爾，以1︰3敗陣，連同首輪0︰2敗給厄瓜多，分組賽累積兩戰全敗，成為成績最差的東道主球隊。同組第二輪荷蘭與厄瓜多以1︰1戰平，各得一分，間接將卡達踢出局。

目前A組的形勢是荷蘭與厄瓜多皆一勝一平，各得四分；塞內加爾一勝一負積分三分；卡達二負0分，確定出局，即使29日取後一戰擊敗荷蘭也只得三分，引次該戰已成為「形式戰」。

卡達創下世界盃主辦92年來歷史上最快出局的東道主球隊；2010年南非主辦世界盃時，同樣是當時唯一未能在小組賽出線的地主隊，但起碼它取得一勝一平一負積分四分，以小組第三名出局。

卡達教練桑切斯(Félix Sánchez)賽前承認，指望球隊取得晉級佳績的人，可能會感到失望，因為球隊目前的目標旨在打造競爭實力。

其實卡達的比賽成績從一開始已經確定，雖然它是2019年亞洲盃冠軍，但並非世界一流球隊，陣中球員只在當地聯賽踢球，沒有其他國家球隊般擁有頂級球員，缺乏國際賽經驗。

卡達在此之前從未獲得世界盃參賽資格，本屆得以進入小組決賽，全靠是主辦國的關係；然而即使這個盛產石油和天然氣，富得流油的國家，花了2200億美元巨資，為這次國際體壇盛事建設一流的體育場館、道路，甚至一座新城市，卻無法打造一支一流足球隊。

25日對塞內加爾之戰，卡達上半場踢得全無章法，防守頻頻出錯及送分，即使下半場有所改善，進取更為大膽，攻勢一浪接一浪，一度追近至1：2，可惜只攻不守，最終1：3完場。

29日除了卡達對荷蘭外，同組塞內加爾對厄瓜多，塞內加爾必須取勝，否則也要打道回府。

本屆世界盃東道主卡達足球隊因連輸兩場被淘汰。圖為該隊17號球員穆罕默德(Isma...
本屆世界盃東道主卡達足球隊因連輸兩場被淘汰。圖為該隊17號球員穆罕默德(Ismaiel Mohammed)25日在球隊以1：3輸給塞內加爾隊後，難過得癱倒在地。(Getty Images)

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