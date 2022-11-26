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世足賽／美國逼和英格蘭 世界盃3度交手從沒輸過

編譯盧炯燊／綜合25日電
卡達世界盃B組第二輪比賽25日進行，美國隊對陣英格蘭隊，以0︰0握手言和，各取1分。圖為美國隊射門，被英格蘭隊守門員將球撲出。(路透)
卡達世界盃B組第二輪比賽25日進行，美國隊對陣英格蘭隊，以0︰0握手言和，各取1分。圖為美國隊射門，被英格蘭隊守門員將球撲出。(路透)

卡達世界盃足球賽B組第二輪比賽25日在多哈海灣球場展開，美國對陣英格蘭，經過90分鐘鏖戰後悶局收場，兩隊均破門乏術，以0︰0握手言和，雖各取一分，但雙方球迷都不滿意。同組伊朗以2︰0擊敗威爾斯，全取三分。

本輪過後，英格蘭一勝一平共四分，繼續領跑小組積分榜；伊朗三分第二，美國兩分第三，威爾斯一分墊底。按目前形勢，最後一輪英格蘭打平即可確定出線，美國29日對伊朗必須全勝，否則提早被淘汰。威爾斯最為被動，即使末輪擊敗英格蘭，也要比較凈勝球、進球數、相互對陣成績等，出線機會渺茫。

全場掛蛋 球迷噓爆

美國對英格蘭球來球往，精采場面乏善可陳，完場哨子響起時海灣球場噓聲一片。英格蘭球迷並不高興，因為未能直接出線；美國球迷同樣感到沮喪，因為仍未打開勝利之門。這是兩隊在歷屆世界盃第三次踫頭，之前美國隊在1950年以1︰0獲勝、2010年打成1︰1平局。

英格蘭首輪以6︰2大勝伊朗，證明了它作為奪冠熱門之一的實力。25日對陣美國，主帥索斯蓋特(Gareth Southgate)延續使用大勝伊朗的陣容；美國方面，總教練貝哈爾特(Gregg Berhalter)僅略作調整。

美欲晉級 下一場非贏伊朗不可

貝哈爾特賽後表示，美國隊仍有出線希望，但下一仗對伊朗時非贏不可，否則就要出局。他又稱讚伊朗對威爾斯是一場精采比賽，美國要想晉級，就必須全力以赴。

美國對伊朗除了在體育場爭出線外，也是本屆世界盃政治味道最濃厚的比賽。

美伊自上世紀80年代開始關係惡化，互看不順眼，使得兩支足球隊雖不是世界一流，對決也非高水準大戰，但在兩國水火不容的情況下也話題滿滿，29日這場關鍵的比賽，氣氛就更加劍拔弩張了。

翻開紀錄，這一仗面對的形勢幾乎是1998年世界盃的翻版，兩隊處同一小組，同樣在首輪吃敗仗，第二輪狹路相逢，同樣未踢球兩隊球迷先來口水戰。

卡達世界盃B組第二輪比賽25日進行，美國隊對陣英格蘭隊，以0︰0握手言和，各取1...
卡達世界盃B組第二輪比賽25日進行，美國隊對陣英格蘭隊，以0︰0握手言和，各取1分。圖為美、英兩國球迷在現場為各自球隊加油。(美聯社)

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