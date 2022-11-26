世足賽／FIFA放行 球迷能「戴彩虹帽、旗幟」入場

前丹麥總理索寧史密特(後)22日觀賞世界盃丹麥和突尼西亞對抗賽時，手臂上戴著彩虹標章，引人關注。(Getty Images)

卡達世界盃足球 賽除了球員競技熱門，球迷能否攜帶象徵同志 權益的彩虹標誌入場，也是各方較勁的熱門議題；基於地主國的文化傳統，比賽初期賽場禁彩虹袖標，也禁球迷攜彩虹旗進場；但威爾斯足球協會(Football Association of Wales)25日表示，國際足球總會(FIFA)證實，觀看卡達世界盃足球賽的球迷可以把彩虹帽子和彩虹旗幟帶入球場。

卡達本身禁止同性戀，歐洲七隊有人想展示彩虹袖標，也有觀眾想帶彩虹旗入場，遭禁止了一個禮拜，忍不住問地主國是不是不歡迎同志觀眾或球員、他們前來參加盛會安不安全。卡達回答一律歡迎，也保證安全，但請尊重地主國的文化。

反歧視 社團Fare主管波瓦爾(Piara Powar)負責向世足聯盟(FIFA)報告場內外發生的相關爭議事件。他說，東道主感覺，這問題太受矚目了，想淡化下來。

比賽前，FIFA就不准英國、德國等隊的隊長配戴反歧視同性戀的臂章出場，如果違犯，會接到黃卡。歐洲國家很不以為然；比利時隊25日就刻意在推特上秀出隊長哈札德(Eden Hazard)臂章One Love和隊友合影照，比利時外長拉畢卜(Hadja Lahbib)23日觀賽時也穿戴同樣的臂章進場。

丹麥前總理索寧史密特(Helle Thorning-Schmidt)觀賞丹麥和突尼西亞對抗賽時，手臂上也戴著彩虹標章。但事後似乎有點後悔，說「我一直在反省，這樣做到底對卡達境內的男女同志是福是禍？會不會讓卡達政府更強硬對付他們？」

有些球迷說，FIFA事先准許觀眾戴彩虹帽進場，進了場卻被喝令拿下來丟掉。

在多哈研究所教新聞學的美國公民馬丁(Justin Martin)說，他拿著一面小彩虹旗要為美國隊加油，但在路上，兩名志工要他把旗子丟掉，他拒絕了；到了球場，一名卡達女警從他袋子搜出彩虹旗，看了一下又放回去。他說，「沒人禁止我帶進場。」

威爾斯球迷參觀威爾斯-美國之戰時，不准戴彩虹帽，經向FIFA抗議，FIFA准許他們25日威爾斯和伊朗之戰，可以戴彩虹帽。

卡達和許多中東國家的主流民意是訪客尊重地主國法律、習慣和宗教信仰是天經地義的事，但外國人卻認為，人權是普世價值，運動比賽，更須兼容並蓄。