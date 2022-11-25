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世足賽／巴西隊沒有心理學家隨行

中央社／聖保羅25日專電
2022卡達世界盃巴西國家隊的教練團隊中沒有心理學家隨行。（美聯社）
2022卡達世界盃巴西國家隊的教練團隊中沒有心理學家隨行。（美聯社）

2022卡達世界盃巴西國家隊的教練團隊中沒有心理學家隨行。雖然這不是什麼新鮮事，專家認為缺乏專業精神陪伴是一種錯誤，反映社會對此專業的誤解。

巴西國家隊24日在2022卡達世界盃足球賽首戰旗開得勝，以2比0大勝塞爾維亞，但教練泰特（Tite）在賽後記者會上承認，在發現球員因獲勝而承受壓力時，不得不在中場休息時向球員喊話，要求他們冷靜。

泰特說：「如果你到目前為止對這份努力有信心，那就有勇氣繼續充滿信心。但這很難，因為這份信心需要不斷地建構，以至於到了中場休息時，我也不得不壓下情緒，要求冷靜，因為那是第一場比賽，大家都期望能夠贏。」

巴西國家隊最後一次有心理學家陪同是在2014年里約世界盃，且只是重點式探訪。

例如守門員西薩（Júlio César）和後衛席瓦（Thiago Silva）在16強對陣智利的點球大戰開始前落淚，時任國家隊教練史科拉里（Luiz Felipe Scolari）只請運動心理學家布蘭道（Regina Brandão）和兩位大將單獨談話，沒有其他隊員參與。

巴西球員缺乏情感支持，在之後那場被稱為「森巴軍團歷史上恥辱之最」的比賽，德國以7比1大勝巴西，變得更加明顯。

心理學家在重大比賽中的目標不同於常規性治療，後者的重點是自我認識和更深層次的行為改變，是一項長期的個人工作。而在短暫的比賽中，目的是尋求團隊的平衡並應對情緒緊急情況，例如糟糕的賽績、主要球員受傷、焦慮危機、團隊運動員之間的衝突或影響表現的個人生活問題等。

陪同巴西男排代表隊的心理學家皮耶洛（Carla di Pierro）指出，所有心理熱身和可能的決策到比賽日都已計劃好，心理學家只是在一旁觀察，應需要協助球員進行壓力管理。

皮耶洛認為，巴西教練團隊缺乏專業人員是一個錯誤，任何高水準表現的運動團隊都必須有運動心理學家，更何況是在世界盃這樣要求極高的競賽中，心理學家需要從一開始就和體能教練、物理治療師和醫生一起陪同球員。

皮耶洛指出，在足球運動中，球迷與球隊和運動員的情感參與度很高，這種壓力是與生俱來的，不一定有害，但對運動員來說，重要的是要學會處理它，以便能在比賽中表現得更好。而心理學家可以幫助球員做到管理期望、控制擔憂。

巴西運動心理學協會（Abrapesp）主席皮耶里（Rodrigo Pieri）表示，球隊缺乏精神陪伴反映了社會對此專業的誤解。儘管有越來越多的運動員在準備過程中尋求心理學家協助，但機關單位對此支援的認可仍然有限。

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