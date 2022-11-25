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卡達1比3不敵塞內加爾 球評：後防犯錯太多

中央社台北26日電
卡達25日在世界盃小組賽對戰塞內加爾，球員穆罕默德（前）的球遭塞內加爾門將擋下後，抱頭無奈哀嘆。美聯社
卡達25日在世界盃小組賽對戰塞內加爾，球員穆罕默德（前）的球遭塞內加爾門將擋下後，抱頭無奈哀嘆。美聯社

卡達今天在世界盃小組賽第2戰，以1比3不敵塞內加爾，苦吞2連敗，前台灣男足助理教練方靖仁認為，卡達表現已比首戰來得好，但輸球最大原因：「後防實在犯了太多錯。」

2022卡達世界盃足球賽小組賽第2輪賽事開踢，地主卡達下半場一度陷入0比2落後，在追回1球後又失1球，最後仍無緣迎來隊史在世界盃的首勝。

方靖仁表示，卡達是2019年亞洲盃的冠軍，不過在今年世界盃表現卻不如預期，「不過憑良心說，這場比賽已經踢得比第1場要好的多」。

方靖仁提到，卡達今天吞敗的主要原因，在於後防線犯了太多不必要的錯誤，他以第1顆失球為例，當時後衛簡單的清球都發生失誤，才讓塞內加爾前鋒迪亞（Boulaye Dia）輕鬆破門，「在強度這麼高的世界盃，這是不應該犯的錯誤」。

塞內加爾在下半場剛開賽就取得2比0領先，卡達雖成功踢進隊史在世界盃的首顆進球，並將差距縮小，方靖仁認為，塞內加爾失球主因在於領先後有些放鬆，就連爭搶球也不夠積極，才給了對手反擊機會。

方靖仁強調，卡達從開賽就採取5-3-2陣型，也是標準的防守反擊陣型，且全場幾乎都維持相同策略，踢進的那球，球從後場發動，長傳到前場再吊中攻門，「那球在空中飛行這麼遠的距離，跨越這麼多人，居然還可以讓卡達球員停球後再傳中，代表塞內加爾球員的防守意識出了問題」。

不過方靖仁認為，若以塞內加爾這場表現來看，他們仍是角逐16強淘汰賽的候選人，小組賽最後一仗將面對厄瓜多，他說：「在攸關晉級與否的壓力下，兩隊無論是隊形、身材、打法都很類似，這會是一場精彩的對決。」

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