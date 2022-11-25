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世足賽／威爾斯吞首張紅牌 伊朗攻進2球絕殺勝

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世足賽／威爾斯吞首張紅牌 伊朗攻進2球絕殺勝

記者蘇志畬／即時報導
伊朗攻進2球絕殺勝。 （美聯社）
伊朗攻進2球絕殺勝。 （美聯社）

伊朗在今天對威爾斯之戰，下半場攻勢屢屢落空，甚至兩度踢中門柱，伊朗球員懊惱臉龐最終換成笑容，比賽結束前的傷停補，靠著切什米（Rouzbeh Cheshmi）、李薩伊安（Ramin Rezaeian）連進2球，以2：0拿下卡達世足賽首勝。

伊朗上半場先破網，第15分鐘時，成功斷球加上三人小組配合殺進禁區，戈利扎代（Ali Gholizadeh）將球踢進網中，然而經過VAR輔助確認後，戈利扎代接球越位，因而遭到沒收。

上半場球權多半掌握在威爾斯手中，控球率66%，不過伊朗射門數5次比威爾斯多1次，雙方都沒能破網，以0：0進入下半場。

下半場威爾斯控球時間較多，但伊朗頻頻進攻球門，製造多達16次射門，其中兩次打中門柱，分別是第51分鐘阿茲蒙（Sardar Azmoun）踢中右門柱、52分鐘戈利扎代踢中左門柱，兩人都一臉懊惱。

不過伊朗的運氣在第84分鐘降臨，威爾斯門將軒尼斯（Wayne Hennessey）為了阻止對手單刀機會，衝出禁區發生碰撞，裁判原本判定黃牌，但經VAR輔助判決後更改為紅牌，威爾斯不僅要更換門將，還要在剩下時間10打11。

而伊朗也在傷停補時階段掌握契機，切什米在第98分鐘遠射破網，踢進第一球，讓伊朗球員欣喜若狂，而且伊朗還沒放棄強攻，第101分鐘李薩伊安再進一球，徹底澆熄威爾斯反撲希望。

雙方打得火爆，不少激烈肢體碰撞，包括軒尼斯吞下的本屆世足賽首張紅牌，裁判一共發出四張牌，另外威爾斯羅登（Joe Rodon）有一張，伊朗李薩伊安、查漢巴殊（Alireza Jahanbakhsh）也各吞一張黃牌。

伊朗

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