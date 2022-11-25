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世足賽／威爾斯搶勝 貝爾籲學校直播：當作歷史課

記者蘇志畬／即時報導
威爾斯隊一哥貝爾。（路透）
威爾斯隊一哥貝爾。（路透）

威爾斯政府允許學校放假一天，讓孩子們能夠見證國家隊在世足賽的贏球瞬間，但如何執行由各校決定，威爾斯隊一哥貝爾（Gareth Bale）呼籲各校直播足球賽，因為今天對伊朗之戰會是難忘的歷史課。

「比賽在威爾斯早上十點開踢。」貝爾說：「如果我是老師，我會帶學生一起看比賽，這是歷史性時刻，就我所知，有些學校的家長跟孩子都想看比賽，但又不希望不讓他們去學校，所以我認為學校應該直播比賽，為我們加油，這或許也可當作歷史課。」

貝爾為何這麼說？因為威爾斯過去在世足賽累積1勝3和1敗，但唯一一勝來自加賽，正規賽還沒有拿過勝利，今年是繼1958年後再次踢進世界盃，首戰對上美國也打和，美東時間25日早上五點，要尋求勝利。

威爾斯目前與美國同為1分積分，在B組落後給英格蘭的3分，今天搶勝也很重要，貝爾表示：「跟拚分組第一相比，我們更專注在下一場比賽，誰贏球就能占據晉級的有利位置，我想兩隊都想贏、想進球，所以我認為這會是一場好比賽。」

伊朗在首戰以2：6敗給英格蘭，陣中頭號門將貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）在此役受傷，因「腦震盪保護規定」還無法出賽，而威爾斯在世界排名第19，僅領先伊朗一名，雙方實力接近。

伊朗 足球 世界盃

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