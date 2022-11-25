我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／威爾斯吞首張紅牌 伊朗攻進2球絕殺勝

紐約梅西感恩節遊行 外州華人也來看

世足賽／梅西、C羅最後一舞 網嘆：這屆堪稱諸神的黃昏

聯合新聞網／即時報導
網友感嘆，今年世足賽是多位知名球星的最後一屆，其中梅西和C羅最被大家討論。（美聯社）
網友感嘆，今年世足賽是多位知名球星的最後一屆，其中梅西和C羅最被大家討論。（美聯社）

2022卡達世界盃開賽，許多球迷相當關注明星球員賽事，不過有多位知名球員因年齡原因，如梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）等人，下一屆可能都不會出賽，讓網友大嘆「這屆卡達世足賽堪稱『諸神的黃昏』」。

一名網友在PTT發文表示，本屆世足賽可能將是梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）、萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）、「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）和卡瓦尼（Edinson Cavani）等知名球員的最後一屆賽事。

莫德里奇已表示，這屆最是他最後一次世界盃。（Getty Images）
莫德里奇已表示，這屆最是他最後一次世界盃。（Getty Images）

該網友感嘆，「這些人下一屆不踢也不無可能，這屆卡達世足賽是不是堪稱『諸神的黃昏』呢？」

其他網友都相當贊同，紛紛留言「世代要交替，姆巴佩、哈嵐德、沙拉準備好了」、「這幾位都看好幾年了」、「好多人都最後一屆了」、「梅西還能起舞嗎」、「C羅、梅西、蘇牙都最後一屆了，且看且珍惜」、「沒有羅梅真的會失落」、「35歲以上的黃昏」、「一個世代結束了」、「C羅、梅西真的是從小看到大」。

還有網友留言「新星有沒有很猛的，看了幾場好像都沒特別亮眼」、「下一屆應該會有哈蘭德吧，挪威應該可以進」、「亞洲一哥孫興慜大概還能再看一屆」、「德國門神小新可能也最後一屆了吧」。

35歲的蘇亞雷斯應該是最後一屆世足賽了。（新華社）
35歲的蘇亞雷斯應該是最後一屆世足賽了。（新華社）

不少人點名新世代新星「下個世代絕對就是姆巴佩」、「新一代只認識姆巴佩」、「姆巴佩不好嗎？」、「姆巴佩不新了吧，強是真的」、「姆巴佩才24歲而已，還可以猛很久」。

梅西 C羅 德國

上一則

世足賽／威爾斯吞首張紅牌 伊朗攻進2球絕殺勝

延伸閱讀

世足賽／C羅寫歷史 數據看連續5屆破門有多難

世足賽／C羅寫歷史 數據看連續5屆破門有多難
圖輯／梅西感恩節大遊行 人山人海 巨型氣球齊飛

圖輯／梅西感恩節大遊行 人山人海 巨型氣球齊飛
現場直播／紐約梅西感恩節遊行登場

現場直播／紐約梅西感恩節遊行登場
梅西感恩節遊行 亞當斯：維安嚴密 注意交管

梅西感恩節遊行 亞當斯：維安嚴密 注意交管

熱門新聞

BTS柾國(中)在世界盃開幕典禮表演。(美聯社)

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

2022-11-20 10:19
日本隊擊敗德國，吉田麻也仰天慶祝。（美聯社）

世界盃／日本驚奇逆轉 2:1擊敗4屆冠軍德國

2022-11-23 10:21
阿根廷梅西。 （路透）

世足賽／世足爆冷 沙烏地擊敗阿根廷...梅西進球仍遭逆轉

2022-11-22 07:29
梅西(左)在賽後掩面。(美聯社)

世足賽／阿根廷輸給沙烏地 梅西說話了：我們沒有藉口

2022-11-22 10:42
卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽程表、轉播平台一次看

2022-11-24 16:41
美國雖非足球強國，但球迷或賭迷不分國界。圖為大西洋城的賭場，估計美國人下注的賭金已超過18億元。（美聯社）

24%賭美國奪冠 美博彩公會：下注世界盃 賭金估破18億

2022-11-19 11:35

超人氣

更多 >
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光
紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境