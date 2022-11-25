世足賽／梅西、C羅最後一舞 網嘆：這屆堪稱諸神的黃昏

網友感嘆，今年世足賽是多位知名球星的最後一屆，其中梅西和C羅最被大家討論。（美聯社）

2022卡達世界盃開賽，許多球迷相當關注明星球員賽事，不過有多位知名球員因年齡原因，如梅西 （Lionel Messi）、C羅 （Cristiano Ronaldo）等人，下一屆可能都不會出賽，讓網友大嘆「這屆卡達世足賽堪稱『諸神的黃昏』」。

一名網友在PTT發文表示，本屆世足賽可能將是梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）、萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）、「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）和卡瓦尼（Edinson Cavani）等知名球員的最後一屆賽事。

莫德里奇已表示，這屆最是他最後一次世界盃。（Getty Images）

該網友感嘆，「這些人下一屆不踢也不無可能，這屆卡達世足賽是不是堪稱『諸神的黃昏』呢？」

其他網友都相當贊同，紛紛留言「世代要交替，姆巴佩、哈嵐德、沙拉準備好了」、「這幾位都看好幾年了」、「好多人都最後一屆了」、「梅西還能起舞嗎」、「C羅、梅西、蘇牙都最後一屆了，且看且珍惜」、「沒有羅梅真的會失落」、「35歲以上的黃昏」、「一個世代結束了」、「C羅、梅西真的是從小看到大」。

還有網友留言「新星有沒有很猛的，看了幾場好像都沒特別亮眼」、「下一屆應該會有哈蘭德吧，挪威應該可以進」、「亞洲一哥孫興慜大概還能再看一屆」、「德國 門神小新可能也最後一屆了吧」。

35歲的蘇亞雷斯應該是最後一屆世足賽了。（新華社）

不少人點名新世代新星「下個世代絕對就是姆巴佩」、「新一代只認識姆巴佩」、「姆巴佩不好嗎？」、「姆巴佩不新了吧，強是真的」、「姆巴佩才24歲而已，還可以猛很久」。