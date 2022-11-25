我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡不只涉性侵「偷逃稅」追繳並罰6億人民幣

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

世足賽／梅西首戰吞敗別絕望 數據顯示仍有奪冠機會

中央社／ 杜哈24日電
梅西的阿根廷雖然首戰輸球，但歷史數據來看還是有奪冠可能。（新華社）
梅西的阿根廷雖然首戰輸球，但歷史數據來看還是有奪冠可能。（新華社）

2022卡達世界盃足球賽一開賽就上演爆冷戲碼，賽前被各界看好的阿根廷及德國隊皆於小組賽首戰出師不利，但從歷史數據來看並未絕望，兩隊不僅有晉級16強的可能，甚至還有奪冠機會。

輸掉小組賽首戰不代表被淘汰

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導， 球隊若在世界盃小組賽輸了一場就代表遭到淘汰嗎？ 事實並非如此。

儘管如此，輸掉小組賽首戰後要晉級16強賽確實變得困難許多，因為小組賽剩下的其餘兩場比賽，最多只能贏得6分積分。

世界盃小組賽階段，球隊若獲勝可得3分積分，若是踢和，雙方都拿到1分積分，球隊吞敗則沒有拿下任何積分。

要拿下多少積分才能進入16強，其實並沒有定準，但無論球隊實力如何，輸掉第一場比賽後，晉級之路總是困難得多 。

智利曾以最低3積分晉級16強

1998年世界盃首次把參賽隊伍擴增至32支，32隊分成8組，每組進行小組循環賽，取分組前2名晉級16強。

1998年，智利在沒有贏得任何一場比賽的情況下晉級16強，他們在小組賽3戰分別對上義大利、奧地利及喀麥隆，3場全部踢平，以3分積分位居B組第2名，淘汰只有2分積分的奧地利和喀麥隆。

2002年世界盃，有4支隊伍以4分積分闖進16強，巴拉圭、土耳其、美國和義大利在小組賽都以1勝1和1敗的成績晉級。

2006年德國世足賽，又有2支球隊以4分積分晉到16強，分別是墨西哥和澳洲。

2010年南非世界盃，多達4支球隊拿下4分積分進入16強，分別是墨西哥、南韓、迦納和斯洛伐克。

2014年巴西世界盃，又有4支球隊在小組賽獲得4分積分晉級16強，分別是希臘、奈及利亞、美國和阿爾及利亞。

2018年俄羅斯世界盃，有2支球隊以4分積分闖進16強，分別是阿根廷與日本。

2010年西班牙奪冠，該隊在該屆比賽首戰就輸球。（路透）
2010年西班牙奪冠，該隊在該屆比賽首戰就輸球。（路透）

西班牙輸首戰後仍奪大力神盃

曾有小組賽首戰失利的球隊踢進世界盃決賽嗎？答案是肯定的，且令人驚訝的還發生過4次。

所以，目前的阿根廷隊仍有希望，因為1990年世界盃， 阿根廷於小組賽首戰輸給了喀麥隆，仍一路踢到決賽，最終才被西德以1比0擊敗。

綜觀世足賽歷史，截至目前，僅有一支球隊輸了首場比賽，最終仍奪下大力神盃，那就是西班牙。

2010年世界盃，西班牙於小組賽首戰0比1輸給瑞士，但之後一路過關斬將贏下所有比賽，包括在決賽對陣荷蘭。

當時兩隊打到延長賽，最終由伊涅斯塔（AndresIniesta）攻入制勝球，幫助西班牙以1比0奪下冠軍。

世界盃 義大利 墨西哥

上一則

世足賽／威爾斯搶勝 貝爾籲學校直播：當作歷史課

下一則

西班牙教練允許隊員在世界盃期間尋找「性」福 附但書

延伸閱讀

贏阿根廷像贏了全世界 傳沙烏地每人將獲1輛勞斯萊斯豪車

贏阿根廷像贏了全世界 傳沙烏地每人將獲1輛勞斯萊斯豪車
世足賽／C羅寫歷史 數據看連續5屆破門有多難

世足賽／C羅寫歷史 數據看連續5屆破門有多難
圖輯／梅西感恩節大遊行 人山人海 巨型氣球齊飛

圖輯／梅西感恩節大遊行 人山人海 巨型氣球齊飛
現場直播／紐約梅西感恩節遊行登場

現場直播／紐約梅西感恩節遊行登場

熱門新聞

BTS柾國(中)在世界盃開幕典禮表演。(美聯社)

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

2022-11-20 10:19
日本隊擊敗德國，吉田麻也仰天慶祝。（美聯社）

世界盃／日本驚奇逆轉 2:1擊敗4屆冠軍德國

2022-11-23 10:21
阿根廷梅西。 （路透）

世足賽／世足爆冷 沙烏地擊敗阿根廷...梅西進球仍遭逆轉

2022-11-22 07:29
梅西(左)在賽後掩面。(美聯社)

世足賽／阿根廷輸給沙烏地 梅西說話了：我們沒有藉口

2022-11-22 10:42
卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽程表、轉播平台一次看

2022-11-24 16:41
美國雖非足球強國，但球迷或賭迷不分國界。圖為大西洋城的賭場，估計美國人下注的賭金已超過18億元。（美聯社）

24%賭美國奪冠 美博彩公會：下注世界盃 賭金估破18億

2022-11-19 11:35

超人氣

更多 >
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光
汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了

汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了
紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打