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世足賽／英格蘭將大戰美國拚晉級 凱恩可望出賽

中央社／台北25日電
英格蘭王牌前鋒凱恩。（美聯社）
英格蘭王牌前鋒凱恩。（美聯社）

上屆世界盃金靴獎得主、英格蘭王牌前鋒凱恩（Harry Kane）腳踝傷勢似乎沒有大礙，總教練邵斯蓋特已經確認，美東時間25日下午兩點面對美國的比賽，凱恩可以出賽，英格蘭將全力爭取出線晉級。

英格蘭在上屆俄羅斯世界盃名列第4，而陣中王牌前鋒凱恩功不可沒，他個人就包辦6顆進球，不但勇奪金靴獎，且至今生涯在國家隊累積進球達51球，只差2球就能追平名將魯尼（Wayne Rooney），成為英格蘭隊史進球次數最多的球員。

英格蘭在本屆世界盃首戰以6：2輕取伊朗，不過凱恩卻在下半場傷了腳踝，第2戰能否出賽一度成疑，邵斯蓋特（Gareth Southgate）今天接受媒體訪問時明確表示：「凱恩很好，他的訓練與團隊不太一樣，不過周五的比賽他沒有問題。」

目前暫居B組龍頭的英格蘭，只要再勝美國，就可以2連勝之姿提前晉級16強，邵斯蓋特也說，他們的首要之務就是從小組賽出線，「我們很樂意這個目標在週五完成，不過比賽通常不會一帆風順。」

英格蘭過去和美國交手11次，其中他們共拿下8勝，且一共踢進39球。

至於首役與美國踢平的威爾斯，下一場面對伊朗將全力尋求本屆世界盃的首勝，若勝場順利開胡，才能握有角逐16強淘汰賽的籌碼，而伊朗同樣面臨背水一戰，倘若再輸給威爾斯、苦吞2連敗，將成為本屆世界盃首支被淘汰的隊伍。

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