世足賽／顏值、球技兼具…努涅斯接班蘇神 烏拉圭新看板
談起烏拉圭，多數球迷第一印象就是前鋒「蘇神」蘇亞雷斯（Luis Suarez），不過今年世界盃足球賽過後，烏拉圭23歲的新生代前鋒努涅斯（Darwin Nunez），很可能會成為烏拉圭未來的看板人物。
今年才加盟英超利物浦的努涅斯，身高187公分，除有優異進攻能力，同時還擁有高顏值的帥氣臉孔，本季他在英超出賽10場，就踢進5球，是陣中進球數第3多的球員，而且其中還有3場比賽，他是替補出賽。
上個賽季他效力葡萄牙超級聯賽的本菲卡，出賽28場就踢進26球，幾乎每場比賽都能踢進1球，由此可知道他在前線的破壞力有多驚人。
事實上，蘇亞雷斯賽前受訪時就曾透露，今年很有可能是他生涯最後一次參加世界盃足球賽，而過去他最著名的事蹟，就是在2014年巴西世界盃偷咬義大利後衛基耶利尼（Giorgio Chiellini）肩膀的「咬人事件」。
而被視為接棒人選的努涅斯，脾氣和老大哥幾乎如出一轍，他在今年英超的第二場比賽，就因失控用頭去撞水晶宮後衛安德森（Joachim Andersen），因此領到紅牌退場，還被禁賽三場。
努涅斯透露，事發後他曾接到蘇亞雷斯來電，對方告訴他，這些事情在英超的每場比賽都會發生，他需要堅強起來，不要重蹈覆轍，此外蘇亞雷斯甚至還告訴他：「聽我這個白痴的話。」
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