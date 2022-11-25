世足賽／顏值、球技兼具…努涅斯接班蘇神 烏拉圭新看板

烏拉圭23歲的新生代前鋒努涅斯。（Getty Images）

談起烏拉圭，多數球迷第一印象就是前鋒「蘇神」蘇亞雷斯（Luis Suarez），不過今年世界盃足球 賽過後，烏拉圭23歲的新生代前鋒努涅斯（Darwin Nunez），很可能會成為烏拉圭未來的看板人物。

今年才加盟英超 利物浦的努涅斯，身高187公分，除有優異進攻能力，同時還擁有高顏值的帥氣臉孔，本季他在英超出賽10場，就踢進5球，是陣中進球數第3多的球員，而且其中還有3場比賽，他是替補出賽。

上個賽季他效力葡萄牙超級聯賽的本菲卡，出賽28場就踢進26球，幾乎每場比賽都能踢進1球，由此可知道他在前線的破壞力有多驚人。

事實上，蘇亞雷斯賽前受訪時就曾透露，今年很有可能是他生涯最後一次參加世界盃足球賽，而過去他最著名的事蹟，就是在2014年巴西世界盃偷咬義大利後衛基耶利尼（Giorgio Chiellini）肩膀的「咬人事件」。

而被視為接棒人選的努涅斯，脾氣和老大哥幾乎如出一轍，他在今年英超的第二場比賽，就因失控用頭去撞水晶宮後衛安德森（Joachim Andersen），因此領到紅牌退場，還被禁賽三場。