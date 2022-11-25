世足賽／出生喀麥隆…安波洛為瑞士進球 送「家鄉」跨屆8連敗

瑞士安波洛（右）對家鄉球隊進球後沒有太多慶賀動作，抬手向球迷致意。（路透）

出生於喀麥隆的瑞士25歲前鋒安波洛（Breel Embolo），在世足賽首戰就遭遇家鄉球隊，讓他一度直言心情相當複雜，不過24日他仍是在比賽第48分鐘為瑞士進球，也是兩隊本場比賽的唯一進球，以1：0賞給喀麥隆跨屆8連敗。

在喀麥隆首都雅溫德出生的安波洛，從小就跟母親移居法國後來再搬家到瑞士，並在2014年放棄了為喀麥隆出賽的機會，成為瑞士公民。本屆世足賽首場比賽，瑞士對上喀麥隆，讓安波洛在近日受訪時就直言，自己一直都是喀麥隆的最大球迷，但直到這次比賽結束前，瑞士都將會排在更前面。

儘管心情是五味雜陳，但安波洛這場比賽仍是為「十字軍團」建功，在上半場瑞士完全沒有射正的情況下，安波格在比賽第48分鐘於門前接獲沙奇里（Xherdan Shaqiri）的助攻，輕鬆將球踢進喀麥隆球門，打破僵局。

這顆進球雖然是安波洛個人世足賽生涯的第一顆進球，不過在賽前受訪時就表示，即使對喀麥隆進球也不會慶祝的他，在進球後也只是低調的站在原地接受隊友簇擁，兌現自己的承諾。

而落後的喀麥隆儘管試圖反撲，不過不但未能組織有效的攻勢，還讓瑞士數次打出反擊攻陷禁區，最終瑞士也以1球差距拿下勝利，喀麥隆則是吞下自2002年日韓世足賽至今的跨屆8連敗。

儘管從籤表出爐後，安波洛表示自己就被問了不下萬次將對決家鄉球隊的心情，但他強調對於他來說最重要的就是能站上世足賽舞台，「我的大部分家人都來自那裡，所以這對我是一場特別的比賽，但最重要的是這是我第二次代表瑞士來踢世足賽，我很自豪能來到這邊。」