世足賽／被犯規9次 內馬爾受傷落淚…能否續戰存疑

巴西球星內馬爾遭到9次犯規，腳踝不適退場。（美聯社）

巴西 隊24日在卡達世界盃足球 賽G組分組賽以2：0擊敗塞爾維亞，勝利的喜悅卻蒙上陰影，當家球星內馬爾（Neymar）右腳踝扭傷，要等一到兩天後才知道本屆世足還能否出賽。

巴西進的兩球都來自李察里森（Richarlison），不過內馬爾作為攻勢發動者，遭塞爾維亞嚴防，一場比賽就被犯規9次，是本屆世足賽新高，而上一屆世足賽最高紀錄也是內馬爾，對瑞士之戰被犯規了10次。

其中下半場內馬爾更遭到米蘭柯維奇（Nikola Milenkovic）剷倒，最後仍在第79分鐘被換下場，只見內馬爾一拐一拐走回板凳區，還忍不住落下男兒淚，球隊也緊急為他冰敷治療。

對於外界關心的內馬爾傷勢，巴西隊醫拉斯瑪（Rodrigo Lasmar）表示，目前要判斷嚴重程度還太早，「我們需要等待24到48小時才有比較明確答案，目前沒有照MRI的計畫，但明天我們會有新的安排，目前還無法作出評論。」

拉斯瑪也表示，內馬爾傷勢就是因與米蘭柯維奇的碰撞時發生，「他忍著疼痛，還繼續在場上為球隊奮戰11分鐘，這真的很了不起。」