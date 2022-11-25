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世足賽／又見「亞洲崛起」 南韓踢平「強隊」烏拉圭

記者張聲肇／綜合報導
南韓孫興慜（右）向前推進，烏拉圭卡薩雷斯由後逼搶。（歐新社）
南韓孫興慜（右）向前推進，烏拉圭卡薩雷斯由後逼搶。（歐新社）

南韓24日以0：0踢平烏拉圭，讓世足賽又見「強隊」遭壓制，也顯見亞洲「崛起」，不過，這都在初賽階段。

足球「列強」阿根廷和德國相繼「意外」敗給阿拉伯和日本，球迷將焦點轉到24日出賽的南韓對戰烏拉圭，最終踢和，未能上演亞洲三國的初賽驚奇。

烏拉圭隊教練阿隆索( Diego Alonso )在賽後表示，「結果很讓我感到高興。我確信，分組比賽要靠最後一場比賽來決定，大家都知道第二場比賽很關鍵，第三場也是。今天( 24日)的成績不會影響我們是否進入複賽。」

烏拉圭下一場在H組的比賽將遇上葡萄牙，南韓將和迦納對陣。兩場都在28日舉行。分組前兩名將進入16強。

南韓前鋒孫興慜( Son Heung-min)因左眼眶受傷，戴著眼罩出場。他數度擺脫經驗老到的烏拉圭球員，眼看就要射門得分的樣子。南韓隊動作較快，開賽哨聲一響，就對烏拉圭隊造成壓力。

許多南韓球迷穿著蝙蝠俠裝替孫加油打氣，因為他在歐冠代表英超熱刺出賽時受傷。上半場他真的有機會得分，但下半場就顯出疲累。

南韓隊教練班托(Paulo Bento)說，他的傷勢很嚴重，「被動的時間很不少。他最近才回到國家代表隊來，要一段時間來適應，這很自然。不過，總體而言，全隊的表現很好。」

烏拉圭隊也不是沒有差點進球的機會：高丁(Diego Godin)在第43分鐘頭部頂球射到門桿，瓦維爾德(Federico Valverde)在第89分鐘攻球，可惜球也只撞到球柱。

阿隆索派出蘇亞雷斯(Luis Suarez)、努涅斯 (Darwin Nunez) 和佩里斯特里( Facundo Pellistri )擔任前鋒，瓦維爾德和貝西諾(Matias Vecino)任中鋒，可惜一開始他們都機會控球。

南韓隊攻勢凶猛，孫運球時更是全場興奮，但整個上半場真正威脅烏拉圭守衛的，也僅有一次。

南韓隊24日雖然沒有延續亞洲驚奇，但成功壓制南美強隊烏拉圭逼成平手，仍讓球迷大為...
南韓隊24日雖然沒有延續亞洲驚奇，但成功壓制南美強隊烏拉圭逼成平手，仍讓球迷大為振奮。（歐新社）

南韓 足球 德國

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