世足賽／C羅創紀錄連5屆進球 葡萄牙3：2險勝迦納

C羅在葡萄牙與迦納隊的比賽中罰進點球，成為第一位在連續五屆世足賽上破門的球員。（美聯社）

葡萄牙與迦納24日在世界盃 足球賽H組小組賽對壘，上半場比賽雙方都掛零，稍嫌沉悶，但兩隊下半場火力全開，葡萄牙有驚無險地以3：2踢走迦納，也讓被暱稱為「C羅 」的超級巨星羅納度（Cristiano Ronaldo）成為史上首位在五屆世足賽都破網的球員。

上半場破網 犯規不算

今年卡達世界盃可能是C羅最後一次參加世足賽，加上日前他與曼聯「分手」，未演先轟動；而C羅也沒讓球迷失望，第一場就順利進球，而且留下世界紀錄。

葡萄牙與非洲勁旅迦納之前於2014年世足小組賽交手過一次，葡萄牙2：1獲勝，但當年兩隊都無法晉級下一輪的淘汰賽。

世界排名第九的葡萄牙，上半場強壓本屆32隊排名最低的非洲「黑星」（Black Stars）迦納（世界排名第61），控球率達七成。「C羅」在第10、12分鐘各有一次進球機會，但都沒有把握住；第31分鐘終於入網，但被判對防守者犯規，進球不算，葡萄牙依舊無法破零。

迦納沒有任何射門機會，也不曾在葡萄牙禁區持球過，這是自1966年有紀錄以來，世足史上第二次；不過迦納防守發揮成效，兩隊上半場以0：0平分秋色。

下半場迦納攻勢有起色，庫杜斯（Mohammed Kudus）第55分鐘門前20碼左腳射門，但因角度太偏而出界。

數分鐘過後，C羅在禁區被犯規獲得12碼罰球良機，第65分鐘總算踢進本場兩隊第一球；這球也讓37歲的C羅成為史上第一位在五屆世足賽都進球的球員。

世足賽H組小組賽，葡萄牙與迦納在比賽中拚搶。（新華社）

退場1分差 臉色鐵青

不過迦納馬上反攻，加上對手防守嚴重失誤，隊長阿尤（Andre Ayew）第73分鐘門前建功，以1：1扳平。

但之後迦納的防線出現大漏洞，讓葡萄牙菲利克斯（Joao Felix）、萊奧（Rafael Leao）短短兩分鐘內（第78、80分鐘）連進兩球，以3：1超前。

迦納在比賽尾聲的第89分鐘由布卡里（Osman Bukari）頂球入網，以一球之差緊咬葡萄牙，先前已被替換下場的C羅臉色鐵青。

傷停補時階段，葡萄牙門前又出現一次失誤，但迦納球員跌倒在地無力起腳，讓葡萄牙躲過一劫，終場以3：2驚險勝出。

葡萄牙獲勝後，積分三分暫居H組龍頭，稍早0：0平手的烏拉圭與南韓 同以一分並列第二，迦納則是0分墊底。迦納下一場將於美東時間28日上午8時對陣南韓，葡萄牙在28日下午2時和南美勁旅烏拉圭較勁。

C羅在與曼聯分手後，24日首度在世界盃登場，不負眾望，順利踢進一球12碼，助萄葡牙首勝，也創下連續五度在世界盃進球的世足賽紀錄。圖為C羅在罰球前親吻足球。（路透）

痛訴老東家 認遭背叛

C羅在開賽前一星期接受專訪時，嚴厲批評自己所屬的隊伍「英超曼聯」，不滿教練讓他頻頻坐板凳，感覺自己遭到背叛。就在C羅批評東家的話一說出後，曼聯宣布，讓C羅離開球隊。

此次卡達世界盃代表葡萄牙國家隊參賽，是C羅生涯第五次、也很可能是最後一回參加世界盃，在比賽前發生和前東家曼聯撕破臉。因為C羅接受英國名主持人PiersMorgan專訪，痛訴曼聯教練和高層，想逼他離隊，還說自己感覺「遭到背叛」。

CNN主播AmandaDavis表示，「以結果來說曼聯的確得到了，他們想要的也就是C羅離隊，但不想用這樣的方式，達成這個結果。曼聯傳統上，就是不希望家醜外揚。」

CNN主播CoyWire指出：「C羅上個月在對上熱刺的比賽中，拒絕替補上場，而且在比賽結束前提早離場。」C羅去年回鍋曼聯，這個球季才過一半，已坐了8場板凳。