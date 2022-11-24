世足賽神撞臉 德國有13爺袁弘 喀麥隆有NBA詹姆斯

世界盃第一輪小組賽24日結束。（路透）

卡達世界盃 足球賽第一輪小組賽落幕，不少球迷看完一周發現多個明星臉，德國 隊有「袁弘」、墨西哥 有「吳鎮宇」，喀麥隆還出現了「詹皇」。

京多安跟袁弘長超像。（路透）

中國男星袁弘。（本報資料照片）

德國於世足賽分組賽首戰遭到日本以2：1逆轉吞敗，唯一踢進一球的21號京多安（Ilkay Gundogan）留著大鬍子，引起中國球迷注意，因為他長得超像「步步驚心」裡的十三爺袁弘。

袁弘的明星老婆張歆藝也在微博發文，為德國隊「21號袁弘加油」，認證德國老公。

袁弘老婆認證有個「德國老公」。（取材自微博）

墨西哥門將歐喬亞(Guillermo Ochoa)五度參賽世界盃，資深球迷一定知道他長得超像香港影星吳鎮宇。

37歲的歐喬亞從2006年首度隨隊參加世足賽至今，今年已經是個人參與的第五屆賽事，其中在2014年的巴西世足賽出戰地主的比賽中，他就曾多次上演神級撲救，幫助墨西哥以0：0和巴西握手言和，也讓他獲選為該場比賽最佳球員，加上外表酷似港星吳鎮宇，因而在亞洲球迷間獲得「墨西哥吳鎮宇」的綽號。

歐喬亞超像吳鎮宇。 (路透)

金馬影帝吳鎮宇。（圖：華映提供）

此外，喀麥隆24日出戰瑞士，許多球迷都發現20號布耶姆（Bryan Mbeumo）長得超像NBA湖人球星詹姆斯(LeBron James)，許多網友在推特上瘋傳，也釣出了詹皇本人回應。

布耶姆三分頭跟大鬍子，神情跟臉型跟詹姆斯簡直雙胞胎，讓球迷嘖嘖稱奇。有趣的是，詹姆斯在推特轉發相關評論寫道：「我想說的是，我在其他地方也有工作要完成啊！」並附上了一個攤手和兩個笑哭的表情。

布耶姆(左)撞臉詹姆斯。（美聯社）