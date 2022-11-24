我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節剩菜一堆吃不完 美食家：燉湯最棒

美爆發史上最嚴重禽流感 恐續「推升蛋價」

世足賽神撞臉 德國有13爺袁弘 喀麥隆有NBA詹姆斯

體育新聞組／即時報導
世界盃第一輪小組賽24日結束。（路透）
世界盃第一輪小組賽24日結束。（路透）

卡達世界盃足球賽第一輪小組賽落幕，不少球迷看完一周發現多個明星臉，德國隊有「袁弘」、墨西哥有「吳鎮宇」，喀麥隆還出現了「詹皇」。

京多安跟袁弘長超像。（路透）
京多安跟袁弘長超像。（路透）

中國男星袁弘。（本報資料照片）
中國男星袁弘。（本報資料照片）

德國於世足賽分組賽首戰遭到日本以2：1逆轉吞敗，唯一踢進一球的21號京多安（Ilkay Gundogan）留著大鬍子，引起中國球迷注意，因為他長得超像「步步驚心」裡的十三爺袁弘。

袁弘的明星老婆張歆藝也在微博發文，為德國隊「21號袁弘加油」，認證德國老公。

袁弘老婆認證有個「德國老公」。（取材自微博）
袁弘老婆認證有個「德國老公」。（取材自微博）

墨西哥門將歐喬亞(Guillermo Ochoa)五度參賽世界盃，資深球迷一定知道他長得超像香港影星吳鎮宇。

37歲的歐喬亞從2006年首度隨隊參加世足賽至今，今年已經是個人參與的第五屆賽事，其中在2014年的巴西世足賽出戰地主的比賽中，他就曾多次上演神級撲救，幫助墨西哥以0：0和巴西握手言和，也讓他獲選為該場比賽最佳球員，加上外表酷似港星吳鎮宇，因而在亞洲球迷間獲得「墨西哥吳鎮宇」的綽號。

歐喬亞超像吳鎮宇。 (路透)
歐喬亞超像吳鎮宇。 (路透)

金馬影帝吳鎮宇。（圖：華映提供）
金馬影帝吳鎮宇。（圖：華映提供）

此外，喀麥隆24日出戰瑞士，許多球迷都發現20號布耶姆（Bryan Mbeumo）長得超像NBA湖人球星詹姆斯(LeBron James)，許多網友在推特上瘋傳，也釣出了詹皇本人回應。

布耶姆三分頭跟大鬍子，神情跟臉型跟詹姆斯簡直雙胞胎，讓球迷嘖嘖稱奇。有趣的是，詹姆斯在推特轉發相關評論寫道：「我想說的是，我在其他地方也有工作要完成啊！」並附上了一個攤手和兩個笑哭的表情。

布耶姆(左)撞臉詹姆斯。（美聯社）
布耶姆(左)撞臉詹姆斯。（美聯社）

詹姆斯。（美聯社）
詹姆斯。（美聯社）

墨西哥 德國 世界盃

上一則

FIFA妥協 威爾斯球迷能「穿彩虹衣、帶彩虹旗」觀賽

下一則

世足賽／連5屆進球很美好 C羅：曼聯篇章已結束

延伸閱讀

NBA／2年沒贏過快艇 湖人還傷了詹姆斯

NBA／2年沒贏過快艇 湖人還傷了詹姆斯
NBA／詹姆斯確認左側內收肌拉傷 可能缺席兩場比賽

NBA／詹姆斯確認左側內收肌拉傷 可能缺席兩場比賽
NBA／洛城德比不敵快艇 湖人傷了詹姆斯又吞4連敗

NBA／洛城德比不敵快艇 湖人傷了詹姆斯又吞4連敗
NBA／詹姆斯今夏續約湖人 球評不解：他生涯最大錯誤

NBA／詹姆斯今夏續約湖人 球評不解：他生涯最大錯誤

熱門新聞

BTS柾國(中)在世界盃開幕典禮表演。(美聯社)

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

2022-11-20 10:19
日本隊擊敗德國，吉田麻也仰天慶祝。（美聯社）

世界盃／日本驚奇逆轉 2:1擊敗4屆冠軍德國

2022-11-23 10:21
阿根廷梅西。 （路透）

世足賽／世足爆冷 沙烏地擊敗阿根廷...梅西進球仍遭逆轉

2022-11-22 07:29
梅西(左)在賽後掩面。(美聯社)

世足賽／阿根廷輸給沙烏地 梅西說話了：我們沒有藉口

2022-11-22 10:42
美國雖非足球強國，但球迷或賭迷不分國界。圖為大西洋城的賭場，估計美國人下注的賭金已超過18億元。（美聯社）

24%賭美國奪冠 美博彩公會：下注世界盃 賭金估破18億

2022-11-19 11:35
卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽程表、轉播平台一次看

2022-11-24 16:41

超人氣

更多 >
評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡
黑五搶折扣 8類商品不急買

黑五搶折扣 8類商品不急買
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望

9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯