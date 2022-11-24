世足賽／李察里森梅開二度 終結巴西9號球衣進球荒

李察里森助巴西以2：0擊敗塞爾維亞。（路透）

巴西 今天在分組賽首戰以2：0擊敗塞爾維亞，在本屆世界盃足球 賽旗開得勝，李察里森（Richarlison）梅開二度，終結巴西9號球衣的「進球荒」。

被視為奪冠最大熱門的巴西，此役第62分鐘先靠李察里森在門前破網，不到10分鐘後，再以側掛金鉤建功，被譽為本屆至今最精彩進球畫面。

前一次身著象徵第一前鋒的9號球員在世界盃為巴西進球，已是2014年弗雷德（Fred），在分組賽最後一戰對喀麥隆進球，接下來淘汰賽4場未進球；2018年則由傑蘇斯（Gabriel Jesus）穿上9號球衣，5戰進球紀錄留白。

李察里森為巴西9號打破9場的進球荒，賽後的情緒相當激動，他表示，「我在4個禮拜前受了傷，當時為此哭了，不確定自己能不能來世界盃。」為了趕上參賽，一天3次療程，他全都撐了下來，「現在這些復健都值得了。」