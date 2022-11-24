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世足賽／第5天…32強全部登場 C羅創歷史、巴西冠軍相

新華社／杜哈24日電
C羅領銜的葡萄牙隊以3：2戰勝迦納隊。（路透）
C羅領銜的葡萄牙隊以3：2戰勝迦納隊。（路透）

2022卡達世界盃首輪比賽24日全部結束，葡萄牙隊3：2險勝迦納隊，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）成為世界盃史上第一位連續五屆比賽都有進球的球員。

奪冠熱門巴西隊當日以2：0擊敗塞爾維亞隊，理查利森（Richarlison）完成「雙響」。

H組葡萄牙隊與迦納隊的比賽，C羅能否創造連續進球紀錄成為焦點。經過一個0：0的半場之後，屬於C羅的時刻終於到來。第62分鐘，C羅在禁區內被迦納隊後衛薩利蘇放倒，主裁判果斷判罰點球，C羅主罰命中。這是他在世界盃決賽階段打入的第八球，也是他連續五屆世界盃斬獲進球。

迦納隊加強反攻，由安德烈·阿尤接隊友傳球近距離攻門得手，扳平了比分。但隨後葡萄牙隊在3分鐘內連入兩球，布魯諾·費爾南德斯先後助攻菲利克斯與萊昂，將比分改寫為3：1。迦納隊布卡里在比賽尾聲階段扳回一球，但為時已晚。

同組的烏拉圭隊與南韓隊經過一場鏖戰後0：0握手言和。此役，烏拉圭隊戈丁和巴爾韋德先後擊中門柱。下一輪比賽，葡萄牙隊將對陣烏拉圭隊，南韓隊則與迦納隊交鋒。

在首輪最後一場較量中，G組的巴西隊與塞爾維亞隊在上半場沒能進球。易邊再戰，巴西隊的理查利森接管了比賽，他先是在第62分鐘補射入網，又在第73分鐘憑藉個人能力完成一記精彩的轉身倒鉤破門，為球隊鎖定勝局。

早些時候進行的G組另外一場比賽中，瑞士隊1：0小勝喀麥隆隊，恩博洛打入全場唯一進球。下一輪，排名G組前兩位的巴西隊和瑞士隊將直接對話。

C羅 世界盃 巴西

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