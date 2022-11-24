我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／葡萄牙3:2勝迦納 C羅連5屆進球史上第一人

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

世界盃／葡萄牙3：2險勝迦納 C羅連5屆進球史上第一人

中央社杜哈24日綜合外電報導
24日，葡萄牙隊以3比2戰勝迦納隊。新華社
24日，葡萄牙隊以3比2戰勝迦納隊。新華社

經過稍嫌沉悶、一球未進的上半場後，葡萄牙與迦納今天在世界盃足球賽H組小組賽下半場火力全開，葡萄牙有驚無險3比2獲勝，超級巨星C羅成為史上首位在5屆世足賽都破網的球員。

雙方之前於2014年世足小組賽交手過一次，葡萄牙2比1獲勝，但當年兩隊都無法晉級下一輪的淘汰賽。

世界排名第9的葡萄牙，上半場強壓本屆32隊排名最低的非洲「黑星」（Black Stars）迦納（世界排名第61），控球率達7成。「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在第10、12分鐘各有1次進球機會，但都沒有把握住；第31分鐘終於入球，但被判對防守者犯規，進球不算，葡萄牙依舊無法破蛋。

迦納沒有任何射門機會，也不曾在葡萄牙禁區持球過。這是自1966年有紀錄以來，世足史上第2次。不過迦納防守發揮成效，兩隊暫以0比0平分秋色。

下半場迦納攻勢有起色，庫杜斯（Mohammed Kudus）第55分鐘門前20碼左腳射門，可惜角度太偏出界。

數分鐘過後，C羅在禁區被犯規獲得12碼罰球良機，第65分鐘總算踢進本場兩隊第1球。這球也讓37歲的C羅成為史上第一位在5屆世足賽都有進球的球員。

不過迦納馬上發起反攻，加上對手防守嚴重失誤，隊長亞尤（Andre Ayew）第73分鐘門前建功，以1比1扳平。

不料，接下來迦納的防線也出現大洞，讓葡萄牙菲利克斯（Joao Felix）、萊奧（Rafael Leao）短短2分鐘內（第78、80分鐘）連進2球，以3比1再取得超前。

迦納並不氣餒，比賽尾聲的第89分鐘由布卡里（Osman Bukari）頂球入網，以2比3緊咬比數，先前已被替換下場的C羅臉色鐵青。

傷停補時階段，葡萄牙門前又出現一次幾乎要命的失誤，但迦納球員跌倒在地無力起腳，讓葡萄牙躲過一劫，終場就以3比2驚險勝出。

葡萄牙獲勝後，積分3分暫居H組龍頭，稍早0比0平手的烏拉圭與韓國同以1分並列第2，迦納則是0分墊底。迦納下一場將於台灣時間28日晚間9時對陣韓國，葡萄牙在29日凌晨3時強碰南美勁旅烏拉圭。

足球 世界盃

上一則

來當章魚哥／巴西vs塞內加爾 您預測比分是？

延伸閱讀

來當章魚哥／C羅在葡萄牙vs迦納戰，個人會拿下幾分？

來當章魚哥／C羅在葡萄牙vs迦納戰，個人會拿下幾分？
世足賽／首爾梨泰院事件不遠 球迷上街讓政府繃緊神經

世足賽／首爾梨泰院事件不遠 球迷上街讓政府繃緊神經
世足賽／32強小組賽程表、轉播平台一次看

世足賽／32強小組賽程表、轉播平台一次看
中國父女花2.7萬元飛卡達觀賽 卻「輪流睡覺」網：帶我去肯定不睡

中國父女花2.7萬元飛卡達觀賽 卻「輪流睡覺」網：帶我去肯定不睡

熱門新聞

BTS柾國(中)在世界盃開幕典禮表演。(美聯社)

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

2022-11-20 10:19
日本隊擊敗德國，吉田麻也仰天慶祝。（美聯社）

世界盃／日本驚奇逆轉 2:1擊敗4屆冠軍德國

2022-11-23 10:21
阿根廷梅西。 （路透）

世足賽／世足爆冷 沙烏地擊敗阿根廷...梅西進球仍遭逆轉

2022-11-22 07:29
梅西(左)在賽後掩面。(美聯社)

世足賽／阿根廷輸給沙烏地 梅西說話了：我們沒有藉口

2022-11-22 10:42
美國雖非足球強國，但球迷或賭迷不分國界。圖為大西洋城的賭場，估計美國人下注的賭金已超過18億元。（美聯社）

24%賭美國奪冠 美博彩公會：下注世界盃 賭金估破18億

2022-11-19 11:35
瓦倫西亞(右)首場進兩球，助厄瓜多擊敗地主隊卡達。(美聯社)

世界盃東道主揭幕戰首敗 卡達0：2輸厄瓜多

2022-11-20 13:01

超人氣

更多 >
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望

9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望
期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來