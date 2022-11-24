世界盃／高丁爭頂中柱 烏拉圭、南韓上半場0：0

烏拉圭高丁(左)頭錘。 路透

在日本與沙烏地阿拉伯相繼擊敗前冠軍德國 與阿根廷後，今天晚間「太極虎」南韓 也碰上兩屆冠軍烏拉圭，試圖延續亞洲球隊連勝的氣勢，不過上半場兩隊都未能把握住進攻機會，以0：0進入下半場賽事。

卡達世界盃足球 賽H組賽事今天晚間進行首戰，由世界排名第28名的「太極虎」南韓對上第14名的「天藍軍團」烏拉圭，而日前臉部受傷動刀治療的南韓一哥孫興慜也戴上黑色面罩先發上陣。

上半場烏拉圭多次對於南韓球門發起猛攻，包括第22分鐘在禁區內獲得3次起腳射門的機會，但都未能把握住，第27分鐘烏拉圭的反擊直衝往南韓禁區，但再度遭到南韓金承奎出擊化解。

而南韓上半場最具威脅性的攻勢則是在第34分鐘，黃義助在禁區內接到隊友金紋奐的傳球於無人防守的情況下起腳射門，但最終力道過大，球直接飛越球門，錯過了絕佳的進球機會。

第39分鐘南韓黃仁範嘗試「世界波」，但球路同樣偏高未能形成射正，第43分鐘烏拉圭角球，高丁爭頂（Diego Godin）頭錘中柱，成為烏拉圭上半場最接近進球的一次，上半場踢完雙方也維持在0：0平手。