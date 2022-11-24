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世界盃／瑞士後防幾乎完美 球評：喀麥隆差臨門一腳

中央社記者龍柏安台北24日電
歐洲勁旅瑞士今天在卡達世界盃足球賽首役，以1比0擊敗「非洲雄獅」喀麥隆。(美聯社)
歐洲勁旅瑞士今天在卡達世界盃足球賽首役，以1比0擊敗「非洲雄獅」喀麥隆。(美聯社)

歐洲勁旅瑞士今天在卡達世界盃足球賽首役，以1比0擊敗「非洲雄獅」喀麥隆，有個好的開始，球評方靖仁直言，喀麥隆只差臨門一腳，關鍵是瑞士的後防表現幾乎完美。

曾是台灣男足國家隊助理教練的方靖仁指出，瑞士的球風向來樸實無華，重視團體防守紀律，個人能力則相對不如英格蘭、德國、荷蘭等歐陸強隊，他開玩笑說：「說得難聽一點就是無聊，如果他們的進攻是60分，那麼防守就有90分，所以只要瑞士出賽，買小分就對了。」

賽前方靖仁就對瑞士的防守風格印象深刻，今天比賽過程也驗證他賽前評語，「他們的防線真的很紮實，無論是後衛還是門將，幾乎都不太會犯錯，而且他們很有耐心，在下半場先進球後，節奏幾乎都掌控在他們腳下。」

瑞士在下半場剛開賽3分鐘，就靠著沙奇里（Xherdan Shaqiri）在右路一記傳中，再由安保路（Breel Embolo）直接起腳破網，方靖仁指出，「這是瑞士的標準踢法，整場比賽他們幾乎都維持相同的進攻策略，這一次他們有把握住機會。」

世界排名第43的喀麥隆，是G組排名最低的隊伍，方靖仁表示，喀麥隆的球員擁有優異身體素質，速度飛快、爆發力強，缺點就是技術不夠細膩，加上陣中沒有大牌球星，因此在關鍵時刻沒有人能挺身而出，為球隊做出貢獻。

方靖仁強調，喀麥隆全場雖有多次攻門機會，可惜總缺了臨門一腳，另一方面也是瑞士的後防線，始終沒給對手太多空間和機會。

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