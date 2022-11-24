世足賽／首爾梨泰院事件不遠 球迷上街讓政府繃緊神經

南韓首爾梨泰院日前發生嚴重踩踏事故，造成158人死亡慘劇。（路透）

本屆世界盃足球 賽最後亮相的亞洲球隊南韓 ，美東時間24日8點在H組首戰對決烏拉圭，由於梨泰院 悲劇傷痛未退，南韓總統尹錫悅下令在球迷聚集的場合提高安全措施，防止任何意外。

南韓世界排名28，落後烏拉圭14名，同組還有世界排名第9的葡萄牙，以及32強排名墊底、世界61的迦納，不難想見南韓想要搶下16強名單，24日對烏拉圭之戰十分關鍵。

南韓在世足賽首戰成為國人關注焦點，全國各地都會有民眾湧上街頭，準備為國家隊瘋狂加油；當局預估首爾光化門區將有1萬5千人聚集，水原市一座體育場更會湧進2萬人，相關單位將在這些大規模街頭歡呼的場所進行徹底安全檢查。

由於梨泰院傷亡慘重事件不遠，首爾市政府原本禁止戶外歡呼活動，但有足球啦啦隊希望能在廣場為國家隊加油，市府經過仔細評估後決定開放，光化門區已經完成賽前準備工作。

南韓總統府辦公室官員指出，已經要求有關部門檢查場地，並採取應對措施，避免因為突然擁擠而發生事故，警方將在這些地區設置安全圍欄，並對人群採取控制措施。

首爾梨泰院在10月29日萬聖節活動湧入10萬人，發生嚴重踩踏事件，造成至少158人死亡，在這起震驚國際的悲劇後，政府承諾加強公共安全措施。