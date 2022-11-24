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世足賽／喀麥隆出生的瑞士安波洛進球 賞家鄉跨屆8連敗

世足賽／喀麥隆出生的瑞士安波洛進球 賞家鄉跨屆8連敗

記者劉肇育／即時報導
瑞士下半場破門。 （路透）
瑞士下半場破門。 （路透）

卡達世足賽G組首場賽事今天晚間由「十字軍團」瑞士出戰「非洲雄獅」喀麥隆，其中在喀麥隆出生的瑞士前鋒安波洛（Breel Embolo），在比賽第48分鐘面對家鄉球隊踢進關鍵進球，幫助瑞士最終以1：0拿下勝利，也賞給喀麥隆跨屆8連敗。

隊史世足賽最佳成績都是8強的瑞士與喀麥隆，目前世界排名分別為第15名與第43名，今天兩軍交鋒也分別排出「4231」、「433」陣型，比賽前15分鐘喀麥隆就有兩波猛攻，分別由安拜莫（Bryan Mbeumo）與卓普莫丁（Eric Maxim Choupo-Moting）在禁區內起腳射門，不過都遭到瑞士門將索莫（Yann Sommer）正面攔下，第35分鐘喀麥隆伊康比（Karl Toko-Ekambi）一度有機會在禁區攻門，不過卻遭到瑞士韋德梅爾（Silvan Widmer）鏟球破壞掉攻勢。

反觀瑞士在上半場前段雖然控球率一度領先，卻都無法產生有效攻勢，幾次角球產生的頭錘機會，最終都與球門相距甚遠，讓瑞士在上半場一次射正都沒有出現，兩軍也維持在0：0僵局。

不過第48分鐘，在喀麥隆出生、2014年取得瑞士國籍的前鋒安波洛，在小禁區外一步接獲隊友傳球後，輕鬆的在門前起腳射門破網，為瑞士首開紀錄，而安波洛也兌現在賽前受訪時表示，即使面對家鄉球隊喀麥隆進球，也不會慶祝的承諾，形成隊友比進球者還激動的罕見畫面，低調的完成這次進球。

儘管喀麥隆在落後的狀況下不斷展開反撲，但都未能組織有效的攻勢來突破瑞士堅強的防線，最終瑞士就以1：0搶下G組首場勝利，而明天凌晨同組的「森巴軍團」巴西也將出賽對戰塞爾維亞。

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