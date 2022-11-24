世足賽／史上首位亞洲女裁判亮相 山下良美轟動全日本

卡達世足賽比利時對陣加拿大，後排左二為山下良美。(新華社)

世界盃足球 賽掀起亞洲風暴，日本 昨天在E組首戰以2：1擊敗德國，其實在這場比賽結束後不到4小時，36歲女裁判山下良美也在F組比利時、加拿大之戰執法，擔任第四裁判，成為史上首位在世足賽亮相的亞洲女裁判。

世足賽從1930年開踢以來，首次出現女裁判執法的場面，在本屆賽事36位主裁判中占了3人，出身東京的山下良美是唯一亞洲代表，另兩人是法國籍弗拉帕特（Stephanie Frappart）、來自盧安達的穆肯桑加（Salima Mukansanga），年紀分別是38、34歲。

這3名過去在國際賽執法經驗豐富的的女裁判，都已經在本屆世足賽登場，弗拉帕特昨天率先在C組墨西哥、波蘭之戰亮相，成為史上首位女裁判，接著穆肯桑加在D組法國、澳洲之戰執法，今天輪到山下良美締造歷史，3人任務都是第四裁判。

山下良美曾在2019年女足世界盃、2020年東京奧運擔裁判，也在日本甲組職業足球聯賽（J.League）執法，今天首次在男足世界盃亮相，日本媒體指出，她帶著嚴肅表情和身材高大的球員一起入場，在比賽中舉牌宣布更換場上球員。

山下良美過去球員時期擔任後衛，速度並不快，擔任裁判後加強訓練速度；她最近曾對媒體表示，身為唯一來自日本的女裁判，隨著世足賽開踢時間接近，強烈感受到自己的責任，每天都很忐忑，但也受到很多鼓勵，前進世界盃有夢想成真的感覺。