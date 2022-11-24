世足賽／擋下加拿大隊史第1球 比利時門將「做功課」收成效

比利時門將庫爾圖瓦。（新華社）

有機會為加拿大 踢進世足賽的隊史第一球，戴維斯（Alphonso Davies）23日面對比利時卻錯過大好機會，他第11分鐘射向球門左下角的12碼罰球，遭比利時門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）擋下，讓加拿大兩度參賽迄今仍沒任何進球紀錄。

比利時最終以1：0帶走勝利，建功的門將庫爾圖瓦透露，他先前就針對戴維斯「做功課」，透過影片觀察對手大將的慣性，「他曾經兩度踢到哪角度，所以這是為何我選擇那方向。」

戴維斯23日賽後並沒受訪，加拿大教練赫德曼（John Herdman）提到，戴維斯要承擔的壓力難以想像，「你背負整個國家，36年的等待、超過36年的第一顆進球。」

位於F組的加拿大，今年才是隊史第2度參加世足賽，前一度已要回溯到1986年，當時以一球未進結束首度世足旅程；23日凌晨戴維斯再錯失破網機會，加拿大只能瞄準美東時間27日11點和克羅埃西亞的對決。

加拿大中場歐索里歐（Jonathan Osorio）聲援戴維斯，他稱踢失罰球的隊友是加拿大球星代表，是全世界最佳球員之一，「他會往前走，他會再有其他機會，他也會專注在上面。」歐索里歐也提到，庫爾圖瓦是全世界數一數二的門將，戴維斯必須拋開23日的失利，帶領加拿大繼續向前。