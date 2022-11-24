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世足賽／日本首戰開紅盤 踢進16強機率提高到78%

中央社／東京24日綜合外電
日本隊23日在世足分組賽逆轉勝德國，拿下第一勝。(新華社)
日本隊23日在世足分組賽逆轉勝德國，拿下第一勝。(新華社)

日本在2022卡達世界盃足球賽首戰開紅盤，讓踢進16強的預測機率倍增。回顧日本過去在世界盃的成績，只要首戰獲積分都能成功踢進16強，也讓今年能否一償宿願踢進8強備受關注。

日本電視台（Nippon TV）報導，德國昨天1：2遭日本逆轉吞敗。日本隊首戰告捷後，美國數據分析公司Gracenote公布E組最新預測機率。

日本成功踢進16強的機率，從原本的39%提高到78%；反觀德國從原本的59%跌到20%；西班牙從72%提高到90%；哥斯大黎加從30%降到12%。

日本放送協會（NHK）報導，日本隊過去6度踢進世界盃，只要首戰有拿下積分都能順利踢進16強，也讓外界關注日本隊本屆能否一償踢進8強賽的宿願。

日本首度進入16強是在日韓合辦的2002年世界盃，當年首戰以2比2踢平比利時，第2戰及第3戰接連踢贏俄羅斯與突尼西亞。

第2度踢進16強是在2010年的南非世界盃，日本隊在小組賽首戰以1比0踢走喀麥隆，第2戰雖然敗給荷蘭隊，但第3戰以3比1踢贏丹麥隊。

日本隊第3次進入16強，是在上屆於俄羅斯舉辦的2018年世界盃，首戰以2比1踢贏哥倫比亞，第2戰踢和塞內加爾，第3戰雖然敗給波蘭隊，但最終以些差距晉級。

日本 世界盃 德國

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