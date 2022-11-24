世足賽／不怕爆冷 巴西首戰塞爾維亞「進球慶祝舞」準備好了

巴西隊已為本屆世足準備10支慶祝進球的舞蹈。（路透）

美東時間24日下午兩點，排名世界第一的巴西 隊將迎來卡達世界盃足球 賽首秀，雖然近兩個比賽日冷門頻出，但巴西隊將帥依舊對球隊充滿信心，在23日的賽前記者會上毫不避諱地喊出奪冠口號。

「我們已經準備好了，球隊的狀態比我此前參加的幾屆世界盃都更好。」巴西隊隊長席爾瓦（Thiago Silva）說，「希望巴西隊的球迷能對我們有信心，我毫不懷疑我們會踢出一屆偉大的世界盃。當然現在離冠軍還有很長的路要走，但夢想是自由的，我們夢想獲得世界盃冠軍。」

席爾瓦表示，球隊目前氛圍非常好，年輕球員和老球員建立起了很好的聯繫。「雖然有些球員第一次參加世界盃，比如維尼修斯、羅德里戈，他們已經經歷過偉大的歐冠比賽，並且發揮了決定性作用，他們會讓內馬爾（Neymar）更自在，為他分擔責任並騰出空間。一個準備更充分的內馬爾來了，我們必須充分發揮內馬爾的作用。」

巴西隊主教練蒂特（Tite）則談到阿根廷隊爆冷輸球，他說：「這值得反思，我們需要尊重對手，沒有什麼無敵的球隊。生活總歸有壓力，但生活也會歸於平靜。有夢想是好事，我們夢想能有一屆偉大的比賽並成為冠軍。」

此外，蒂特表示巴西隊會在進球後跳舞：「這是很自然的事情，這是我們表達快樂的方式。我們尊重別人的文化，我們也尊重自己。」