世足賽／讚孫興慜1對1超強 烏拉圭中場稱後防壓力大

圖為南韓隊23日積極練球。（路透）

在沙烏地阿拉伯、日本 兩支亞洲球隊，連續兩天對戰前世足賽冠軍阿根廷、德國 上演驚奇逆轉秀後，美東時間24日早上八點 將輪到「太極虎」南韓 出戰同樣曾拿下過世足賽冠軍的烏拉圭，對於有望與熱刺隊友孫興慜在場上交鋒，烏拉圭班坦柯爾（Rodrigo Bentancur）在今天就直言相當期待。

25歲的班坦柯爾今年將是第二度代表烏拉圭出征世足賽，並在2月的會外賽中對委內瑞拉踢進國家隊生涯的首顆進球，而這次世足賽首戰，班坦柯爾也有望在賽場上與熱刺隊友孫興慜正面交鋒，而他也直言南韓隊是一支非常優秀的球隊。

班坦柯爾表示，這次烏拉圭所在的H組各隊實力都相當堅強，尤其是由孫興敏領軍的南韓更是難纏，「我認為我們這個小組很難踢，而且我還要和孫興慜所在的南韓交手，南韓是一支非常優秀的球隊，我曾經作為對手與孫興慜交手過，所以我知道他能夠帶給我們後防多大的壓力。」

今年1月披上熱刺戰袍與孫興慜成為隊友的班坦柯爾說：「孫興慜在一對一的情況下表現相當出色，他雙腳都能射門，且在門前有致命的威脅，但對於烏拉圭來說我們也有自己的優勢，相信我們會在小組賽階段有出色的表現。」