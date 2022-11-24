世足賽／孫興慜率南韓戰烏拉圭 能延續亞洲驚奇？

南韓孫興慜化身面具俠，24日首戰不缺席。(Getty Images)

繼沙烏地阿拉伯隊日前2：1逆轉勝阿根廷後，進入小組賽第四天的世界盃足球賽賽場再次爆出大冷，日本 隊以2：1的相同比分逆轉德國 隊。

本屆世預賽亞洲區12強賽中，中國隊正是與沙烏地與日本同組。最終沙烏地和日本分居小組前兩名直接晉級世足賽決賽圈。

截至目前，亞足聯旗下6支晉級球隊中已有5支在本屆世足賽上亮相，整體成績為兩勝三負。除沙烏地隊與日本隊全取3分積分外，卡達地主國揭幕戰0：2不敵厄瓜多爾，伊朗2：6不敵英格蘭，澳洲1：4遭法國隊逆轉。

處於H組的南韓 隊將在24日挑戰南美勁旅烏拉圭隊，他們也是最後一支在本屆世足賽登場的亞洲球隊。

這可能是烏拉圭的蘇亞雷斯（Luis Suarez）、（Edinson Cavani）等老將的最後一屆世足賽，他們正幫助烏拉圭年輕人迅速成長，經驗是這支隊伍的寶貴財富。

31歲的孫興慜已為國家隊踢了104場比賽、累積35顆進球，是上季英超進球王，也是南韓最具指標的球星。(美聯社)

南韓隊的特點是快速攻防轉換。過去四年，南韓隊在本托率領下不斷嘗新，效仿歐洲球隊，球員的技戰術能力提升不小。

這次帶傷出戰的孫興慜會在多大程度上影響球隊走向仍是未知。金玟哉、黃喜燦、鄭優營、李在城等一批效力於歐洲俱樂部的球員值得期待。

「太極虎」全取3分積分雖然不易，但有四年前打敗德國隊的經歷，爆冷也並非全無可能。