世足賽／西班牙7:0血洗哥斯大黎加 加維進球寫64年紀錄

西班牙小將加維(左)在進後與隊友高興互賀。(歐新社)

西班牙在卡達世足賽初亮相就狂進7球，血洗哥斯大黎加，其中74分鐘為「無敵艦隊」踢進第5球的小將加維(Gavi)，以年僅18歲又110天寫下紀錄，他不但是西班牙史上最年輕的世足賽國腳，也是1958年巴西 傳奇比利後的最年輕世足賽進球選手。

第一場世足賽就有進球記錄，加維興奮藏不住，「這是最棒的夢想了，我從沒想過會這樣，很高興能實現。」

西班牙及哥斯大黎加與德國 、日本 分配在被視為「死亡之組」的E組，其中德國與西班牙都拿過冠軍盃「大力神盃」，日本也有多位旅外球星助陣。在稍早的比賽，日本靠著下半場連進2球，2：1爆冷力克4屆冠軍德國，拿下一場重大勝利， 大爆冷門，震驚各界。

這場「無敵艦隊」西班牙或許是記取剛剛德國坦克翻車的教訓，一開賽就積極搶攻，幾乎完全掌控球權。

西班牙總教練恩里克(Luis Enrique)形容，加維是很特別的球員，年僅18歲卻有成熟特質，「我們很高興他在團隊中，我們也相信他有朝一日會成為世界級的球星。」

恩里克也期待加維持續成長，「我希望他每次都更進步，有球和無球時都保持積極。」他補充說，球隊中年紀最小的加維有時需要多點鎮定和冷靜。

西班牙這次陣容中的青少年選手不只有加維，還有19歲的佩德里(Pedri Gonzalez)；佩德里首戰也有發揮，他的助攻讓奧爾默(Dani Olmo)第11分鐘首度攻破球門。

兩位西班牙新星常被相提並論，加維表示兩人有很好私交，「我們場下是很好朋友，場上就更不用說，他是很出色的球員，和他一起踢球非常輕鬆。」

加維成為世足賽64年來最年輕進球者，但紀錄保持人仍是比利；巴西傳奇16歲就進入國家隊，1958年世足賽進球時的年紀是17歲又249天。