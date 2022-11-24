世足賽／日本2：1逆轉 隊史首勝德國

日本下半場替補上場的淺野拓磨，在83分鐘進球，逆轉戰局。（路透）

卡達世足賽E組賽事23日由德國 與日本 之戰點燃戰火，這也是兩隊在世足賽史上的首次交鋒，儘管德國上半場就靠著京多安(Ilkay Gundogan)的12碼球先馳得點，但日本在下半場靠著兩名替補球員堂安律、淺野拓磨接連進球逆轉戰局，終場就以2：1擊敗德國，也是隊史對戰德國的首勝。

已經連續7屆挺進到會內賽的日本，儘管在世足賽上的成績遠不如4度摘冠的德國，不過日本陣中有多名球員具有在德國聯賽出賽的經驗，對於德國球員與體系也算是相當了解。

其中4屆冠軍德國本次世足賽原計畫要配戴彩虹臂章出賽，但在國際足總祭出黃牌威脅後儘管打消念頭，但賽前大合照時，改以摀住嘴巴方式表達對於言論自由遭限制的抗議。

開賽後日本隊也展現了積極的防守反擊能力，開賽第8分鐘德國在傳控上出現失誤，日本隊隨即展開快速反擊，伊東純也一路帶球衝刺，並將球傳給直奔禁區的前田大然起腳射門進球，儘管被吹判越位不算，但也讓德國隊嚇出一身冷汗。

德國京多安（21號）踢進十二碼罰球，首開紀錄，與隊友在場中慶祝。（美聯社）

上半場前段德國也保有超過8成的持球率，不過卻無法製造有效的攻勢，包括第20分鐘基米希(Joshua Kimmich)、第28分鐘京多安兩度在禁區外的遠射，都被日本門將權田修一正面攔下。

但第31分鐘日本隊左防線出現漏洞，讓德國勞姆(David Raum)接到隊友傳球後獲得與權田修一一對一的機會，也迫使權田修一出擊並造成犯規，讓德國隊取得12碼球機會，最終也由京多安抄刀進球，為德國隊首開紀錄。

日本堂安律（左二）射門，德國諾伊爾（左）撲救不及。（美聯社）

上半場傷停補時階段德國隊再度發動攻勢，哈斐茨(Kai Havertz)趁著日本後防大亂以及門將權田修一出擊的空門機會，在門前補進一腳進球，但也被吹判越位，而上半場踢完德國就以1：0領先。

下半場第70分鐘德國隊連續發動四波攻勢但都遭到權田修一一一擋下，避免再度失分，第75分鐘德國門神諾伊爾(Manuel Neuer)擋下日本隊射門，不過剛上場的堂安律在門前補進一腳，幫助日本隊追平，第83分鐘同樣是替補上陣的日本淺野拓磨，趁著德國隊後防掉以輕心，在接獲隊友的長傳後，單刀殺入德國禁區起腳射門，幫助日本逆轉戰局。