世足賽／德國遭日本逆轉 球迷遷怒賽前摀嘴批「活該」

2022年FIFA卡達世界盃23日上演日本驚奇逆轉德國，部分球迷就遷怒德國隊賽前合照摀嘴抗議FIFA禁戴反歧視彩虹臂章的舉動。（Getty Images）

2022年FIFA卡達世界盃足球 賽繼沙烏地阿拉伯爆冷踢贏阿根廷後，日本 23日對戰德國 也上演了下半場2度進球的驚奇逆轉秀。每日郵報報導，部分足球迷抨擊德國隊賽前合照摀嘴抗議FIFA禁戴反歧視彩虹臂章的舉動，認為他們「只關注政治」、「活該輸給日本」。

此前新聞報導，德國隊在卡達世界盃首戰日本隊開踢前拍攝球隊合照，全體球員當著數十名攝影師的面，用手摀住自己的嘴巴以示抗議。德國足球協會事後用以英文發推文，稱「這不是要發表政治聲明，人權不可以討價還價。不讓我們配戴臂章，如同使我們噤聲，我們堅持自身立場。」

每日郵報指出，儘管德國隊選手希望在場下發表政治聲明，但當很快落到以1：2慘敗於日本隊，球迷隨即指責他們未能「在場上發表聲明」。

許多球迷堅稱德國隊主帥佛利克（Hansi Flick）麾下選手因為「只關注政治」而「活該」輸球。如一位球迷稱，「這麼癡迷於彩虹臂章跟政治，德國活該」。另一位球迷則認為德國本該贏下這場比賽，「別被『政治』分神了，就踢你的足球。這一切不必要的美德信號（virtue signaling）對你贏球沒什麼幫助」。

根據報導，還有網友宣稱德國隊「讓政治沖昏了他們的腦袋」，也有人推文抨擊，「因為你們愚蠢的美德信號，你們德國人活該如此，尊重卡達的文化、讓你們的愚蠢政治遠離足球」。