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世足賽／無能森保變名將森保 日球迷開起道歉大會

記者蘇志畬／即時報導
賽前飽受批評的日本監督森保一，在率隊擊敗德國後，日本球迷在網路上開起道歉大會。（美聯社）
賽前飽受批評的日本監督森保一，在率隊擊敗德國後，日本球迷在網路上開起道歉大會。（美聯社）

卡達世足賽開踢前，日本監督森保一是帶著批評出征，然而首戰以2：1擊敗2014年冠軍德國，他在下半場的調度是贏球關鍵，日本球迷在網路上開起道歉大會，紛紛說：「森保桑，對不起。」為先前的批評致歉。

森保一在11月8日搭機前往卡達備戰，在機場接受日媒訪問時，談及受到網路上的辛辣批評，他笑說自己不會去看，「這個職業本來就會收到正反兩極評論，但我想批評的會更多，所以我都不看。」搭機前也笑說，自己希望到12月再回來。

森保一從2018年7月接任日本足球代表隊監督後，就受到不少批評，「調度無能」、「名單亂排」，這樣的評語從未少過，但事實上他到11月為止，帶隊打出39勝8和10敗的戰績，超過70%的勝率是史上第一。

贏球英雄、輸球狗熊的道理森保一也很理解，「贏球的時候就會受到稱讚，不過有時也有『怎麼不是用這個方式贏球』的批評，輸球的話，批評就更多了，但這也代表大家都很關心足球。」

網路上的言論暴力對職業球員、教練豪不客氣，森保一也坦言自己的心情不是不會受到影響，但還是會去看，原因是「可以看到很多不同觀點，像是有時候我覺得防守需要改善，但也有人會說是攻擊要進步。」

搭機前，森保一說：「現在起都是監督的責任。」他希望能夠帶領球員、教練一起看見新的風景，這個願望不僅實現，首戰就讓日本球迷見到新的風光。

日本擊敗德國賽後，網路上開始出現稱讚言論，「名將森保」、「調度太鬼了吧」，也有反省言論，「對不起，我下跪致歉，森保桑才是對的」、「我在這裡向監督跪下了」。

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