世足賽／連換5攻擊手 日教頭「神調度」逆轉勝

日本總教練森保一在迎戰德國的比賽中「神調度」，成為本場比賽逆轉戰局關鍵。（路透）

儘管在今年世足賽選人上一度飽受批評，但日本 總教練森保一卻在分組賽首場迎戰德國 的賽事中，在上半場球隊進攻趨於被動的情況下，下半場接連換上堂安律、淺野拓磨兩名在德國甲級聯賽的球員並雙雙進球，「神調度」成為本場比賽逆轉戰局關鍵之一。

在2018年俄羅斯世足賽後接掌日本隊兵符的森保一，今年首度執掌總教練兵符出征世足賽，卻在賽前的選才上就引發爭議，尤其是放棄了在資格賽踢進10球的大迫勇也以及古橋亨梧、原口元氣等人一度讓外界感到不解。

不過在分組賽首場比賽，森保一的決定就發揮關鍵作用，在上半場日本都處在被動，且讓德國隊先以12碼球取得領先的情況下，森保一在下半場決定放手一搏，先後換上五名攻擊球員，來衝擊德國隊防線，透過加重攻擊、彌補守備的壓力。

其中，淺野拓磨、堂安律各為日本隊踢進一球，成為逆轉的兩大功臣。森保一在賽後受訪時也強調，這是靠著全隊努力頑強的拚搏，才能取得的勝利。

談到森保一關鍵調度，台灣台中藍鯨總教練呂桂花認為，滿冒險、真的很有勇氣，一般聯賽不會做類似調度，但世界盃 屬於短期盃賽，推測賽事走向應該都在森保一盤算之內，也需要執教長期累積經驗才能在當下立即做出判斷。