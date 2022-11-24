世足賽／庫爾圖瓦撲點 比利時1分險勝加拿大

比利時門將庫爾圖瓦擋住對手攻勢，守住1分領先，助隊險勝加拿大。（美聯社）

世界盃足球 賽F組的比賽，歐洲「紅魔鬼」比利時1：0險勝加拿大 ，累計在世足小組賽連勝8場，追平巴西先前創下的連勝紀錄。

比利時主力前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）仍在傷兵名單，未見於先發和替補名單中，前鋒位置由巴舒亞伊（Michy Batshuayi）出任。開賽2分鐘，巴舒亞伊就在外圍起腳遠射，被加拿大門將博里揚（Milan Borjan）抱住，擋下本場第一個射正。

7分鐘，加拿大小將布坎南（Tajon Buchanan）邊路傳中，大衛（Jonathan David）推射，遭比利時門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）驚險擋下，但過程間比利時後衛有手球嫌疑，經過VAR判定，加拿大獲得12碼罰球，由戴維斯（Alphonso Davies）主罰，庫爾圖瓦猜對方向撲出，加拿大錯失了寶貴的進球機會。

43分鐘，阿爾德韋雷爾德（Toby Alderweireld）助攻，巴舒亞伊在中路門前起腳射破加拿大國門，比利時取得1分領先。上半場結束，加拿大射門13次，是比利時的三倍之多，但都沒辦法成功搶分。