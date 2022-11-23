世足賽／哥國寫0射門難堪紀錄 69歲球評：我也可以踢

哥斯大黎加吞下「全場0射門」難堪紀錄。（新華社）

哥斯大黎加在卡達世足賽的首戰遭到「無敵艦隊」西班牙以7：0血洗，還吞下一項難堪紀錄，「全場0射門」，西班牙隊贏得輕鬆，讓現年69歲的英格蘭名將桑拿士（Graeme Souness）在講評時自告奮勇：「我也可以上去踢。」

西班牙與哥斯大黎加之戰有多一面倒？數據上來看，西班牙全場17次射門、7次射正，哥國則是0射門，持球時間西班牙占了82%，哥國則僅18%，另外西班牙全場傳了1056球，有994次成功，其中上半場537次成功傳球，創下世足賽1966年以來的上半場最多紀錄。

桑拿士在講評時指出，哥國全場非常被動，「上半場布斯克茲（Sergio Busquets）那個位置我也可以上去踢，沒有人靠近他，他持球後可以輕鬆傳導，沒有人給予他挑戰，這對西班牙來說是輕鬆的一晚。」

哥斯大黎加全場0射門，這項紀錄也是1966年以來的新低，雖說是史上第二次，但第一次也是哥國所寫下，在1990年對上巴西 時也是0射門。

哥斯大黎加實力並不弱，在2014年世界盃 更曾在分組賽擊敗烏拉圭、義大利 晉級，但這場比賽沒有給西班牙太多壓力，幾乎都能輕鬆持球。