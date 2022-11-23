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世足賽／西班牙明日之星 18歲加維進球寫下64年紀錄

記者曾思儒／即時報導
加維是西班牙史上最年輕的世足賽國腳。（路透）
加維是西班牙史上最年輕的世足賽國腳。（路透）

西班牙在卡達世足賽初亮相就狂進7球，血洗哥斯大黎加，其中74分鐘為「無敵艦隊」踢進第5球的小將加維（Gavi），以年僅18歲又110天寫下紀錄，他不但是西班牙史上最年輕的世足賽國腳，也是1958年巴西傳奇比利後的最年輕世足賽進球選手。

第一場世足賽就有進球記錄，加維興奮藏不住，「這是最棒的夢想了，我從沒想過會這樣，很高興能實現。」

西班牙總教練恩里克（Luis Enrique）形容，加維是很特別的球員，年僅18歲卻有成熟特質，「我們很高興他在團隊中，我們也相信他有朝一日會成為世界級的球星。」

加維是西班牙史上最年輕的世足賽國腳。（路透）
加維是西班牙史上最年輕的世足賽國腳。（路透）

恩里克也期待加維持續成長，「我希望他每次都更進步，有球和無球時都保持積極。」他補充說，球隊中年紀最小的加維有時需要多點鎮定和冷靜。

西班牙這次陣容中的青少年選手不只有加維，還有19歲的岡薩雷茲（Pedri Gonzalez）；岡薩雷茲首戰也有發揮，他的助攻讓奧爾默（Dani Olmo）第11分鐘首度攻破球門。

兩位西班牙新星常被相提並論，加維表示兩人有很好私交，「我們場下是很好朋友，場上就更不用說，他是很出色的球員，和他一起踢球非常輕鬆。」

加維成為世足賽64年來最年輕進球者，但紀錄保持人仍是比利；巴西傳奇16歲就進入國家隊，1958年世足賽進球時的年紀是17歲又249天。

加維是西班牙史上最年輕的世足賽國腳。（路透）
加維是西班牙史上最年輕的世足賽國腳。（路透）

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