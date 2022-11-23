世足賽／沙國、日本連環爆冷 英球評：詭異的一屆
卡達世界盃足球賽分組賽第一輪還沒結束就冷門不斷，亞洲球隊不斷演出「以下克上」戲碼，先有沙烏地阿拉伯擊敗阿根廷，美東時間23日日本也靠下半場2度進球逆轉德國，讓前英格蘭國腳、現任英國BBC Radio 5 Live球評的薩頓（Chris Sutton）形容是「詭異」的一屆世足賽。
「多詭異的世足賽，多詭異的比賽。」這是薩頓給日德之戰的註解。他分析說，日本上半場被壓著打，德國擁有掌控權，「一瞬之間，日本展現他們能耐，然後浅野拓磨完成精彩射門，讓球越過（德國門將）諾伊爾（Manuel Neuer）破網。」
薩頓提到，日本和世足賽前冠軍西班牙和德國同於「死亡E組」，這場比賽結果讓分組戰況變得十分有趣，「日本取得成功，德國仍有任務，這組已經完全開放了。」
曾任曾任德國國家隊總教練的克林斯曼（Jurgen Klinsmann）不諱言，對德國來說，輸掉分組首戰非常沮喪，「很明顯，你是和西班牙同組，這讓處境變得更棘手，所以有分組賽無法出線的風險。」
身為德國傳奇球星，克林斯曼當然不想看到球隊提前止步，但他認為就首戰內容來看，德國節奏太慢，讓下半場提升層級的日本找到攻擊機會，「他們找到回到比賽的方式，值得這場勝利。
上一則
世足賽／受沙國爆冷激勵 日將喊擊敗德國「美夢成真」
下一則
FB留言