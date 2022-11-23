世足賽／受沙國爆冷激勵 日將喊擊敗德國「美夢成真」

淺野拓磨(左)踢進致勝球。（Getty Images）

日本 隊在卡達世界盃足球 賽演出神奇逆轉秀，2：1踢下4度奪冠的歐洲強權德國 隊，第83分鐘踢進致勝球的淺野拓磨形容，擊敗德國就像「美夢成真」。

「我們知道我們做得到，我們像這樣的夢想，我們看了沙烏地阿拉伯的比賽，然後想我們也可以，然後我們真的做到了。」淺野拓磨說。

卡達世足賽共有破紀錄的6支亞洲球隊與會，沙烏地阿拉伯首戰後來居上，以2：1踢下梅西坐鎮的阿根廷隊，成世足賽史上最大驚奇之一，日本23日同樣是先失1球再連趕2球，幾乎是「神複製」。

根據統計，這是德國在1978年後，首度在世足賽領先半場卻輸球。日本後衛吉田麻和團隊一起慶祝勝利後，特別感謝現場球迷支持，他說：「我們代表亞洲，今天很多亞洲人支持我們，這就是足球的美好。」他形容團隊打出場重要勝利，但位於「死亡E組」，儘管踢出驚奇仍要小心謹慎。

踢下世界排名11的德國，日本總教練森保一的「神調度」成關鍵之一，下半場接連替補上陣的堂安律和淺野拓磨雙雙進球，森保一形容，球隊已經達到世界級的水準，「我們展示亞洲球隊的能耐，我們有完美的守門員，有聰明絕頂的球員。」